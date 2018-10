Torino | violentata dopo la discoteca Arrestato un 30enne | forse è uno stupratore seriale

Torino. Studentessa violentata da un richiedente asilo a Melendugno : Una Studentessa piemontese di 14 anni, in vacanza in Salento, ha denunciato di essere stata violentata la notte di San

Torino - mamma violentata per ore dal figlio : denuncia choc : “La droga” : Un fatto di cronaca che lascia attoniti e senza parole. Succede a Torino, nella periferia Nord della città della Mole. Un tossicodipendente, uomo di 30 anni, si è reso protagonista di una delle peggiori barbarie che si sia mai letta: ha violentato, ininterrottamente e per ore, chi al mondo lo ha messo. Sì, proprio la mamma, colei che dovrebbe essere la cosa più cara da avere in vita. Allucinato dal crack, il giovane ha perso il senno e non ha ...

Torino - violentata per ore dal figlio dipendente dal crack : Una cinquantenne che vive alla periferia nord di Torino ha vissuto un'esperienza traumatica: è stata violentata per ore dal figlio tossicodipendente. A scoprirlo, nelle ultime ore, sono stati alcuni poliziotti delle volanti chiamati dai vicini per un presunto alterco tra le mura domestiche. Signora che cosa le è successo? Siamo qui per aiutarla, hanno detto gli agenti alla signora rannicchiata ai piedi delle scale, con gli abiti strappati. La ...

Torino - la denuncia di una donna 50enne : “Violentata per ore da mio figlio. Si è drogato mentre ero sua prigioniera” : Aggredita e abusata dal figlio caduto in preda ad allucinazioni provocate dal crack. È la denuncia di una donna torinese 50enne: “Mio figlio mi ha violentata per ore”, ha detto alla polizia che lei stessa ha chiamato non appena il suo presunto aggressore si è placato. Secondo il racconto della madre, il ragazzo è “tossicodipendente da anni”, “si fa di crack tutto il giorno” e “vive di ...

Torino - 50enne violentata per ore da figlio tossicodipendente/ Ultime notizie - “era allucinato dal crack” : Torino, 50enne violentata per ore da figlio tossicodipendente: la denuncia choc di una madre. L'uomo, un giovane 30enne, arrestato, respinge le accuse.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:35:00 GMT)

Orrore a Torino - madre denuncia il figlio : “Mi ha violentata dopo aver assunto crack” : Una donna di una cinquantina d'anni ha denunciato il figlio di 30 che, dopo aver assunto crack, l'avrebbe violentata.Continua a leggere