Torino | ragazza violentata in strada | arrestato 30enne italiano Stupratore seriale?

Torino - macellaio molesta una ragazza sul bus : “Il negozio era chiuso - mi stavo annoiando” : Un uomo di 48 anni ha molesta to su un autobus di Torino una ragazza di 26 anni toccando più volte le sue parti intime e mimando atti sessuali. Fermato dagli agenti del Ros si è difeso: "Sono un macellaio e oggi il mio negozio è chiuso . Mi stavo annoiando".Continua a leggere

Una Ragazza per il Cinema - Finale Regionale a Torino : Grande successo per le selezione anche in Piemonte, della 30esima edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “UNA Ragazza