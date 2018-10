ilgiornale

: RT @TwittGiorgio: Studenti in rivolta bruciano i fantocci di Salvini e Di Maio...LA SINISTRA SI ATTACCA A TUTTO, SFRUTTA ANCHE QUESTI RAGA… - mooger63 : RT @TwittGiorgio: Studenti in rivolta bruciano i fantocci di Salvini e Di Maio...LA SINISTRA SI ATTACCA A TUTTO, SFRUTTA ANCHE QUESTI RAGA… - varrions : Torino, proteste studenti in centro: a fuoco effigi Salvini e Di Maio - TwittGiorgio : Studenti in rivolta bruciano i fantocci di Salvini e Di Maio...LA SINISTRA SI ATTACCA A TUTTO, SFRUTTA ANCHE QUEST… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Giornata di manifestazioni studentesche quella di oggi, che ha accomunato numerose città dello Stivale, a partire dae Monza fino ad arrivare a Palermo e Catania, passando per Roma e Napoli.Una protesta che, come accaduto qualche giorno fa a Milano, affonda le sue radici nel malessere di un impianto scolastico lasciato a dir poco allo sbando dalle precedenti esperienze di governo, ma che si apre poi verso tematiche che nulla hanno a che spartire col sopra citato contesto.Il passo è breve dai problemi legati alla qualità dell"istruzione ed ai costi insostenibili sia nelle scuole che a livello universitario, fino alle pesanti critiche relative ancora una volta alle politiche nazionali sulla questione immigrazione e accoglienza."Oggi siamo in piazza perché subiamo l'ingiustizia quotidiana di costi economici insostenibili per studiare. La manovra finanziaria annunciata dal governo ...