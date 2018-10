Torino | Cairo | “dal nuovo presidente della Figc subito riforme”

Calciomercato Torino - Cairo fa luce sull'interesse per Lazzari e Candreva : 'ecco come stiamo agendo' : Il presidente del Torino ha parlato del mercato granata, soffermandosi sui nomi di Lazzari e Candreva Dodicesimo posto in campionato, un avvio non proprio esaltante per il Torino che punta sui gol di ...

Calciomercato Torino - Cairo fa luce sull’interesse per Lazzari e Candreva : “ecco come stiamo agendo” : Il presidente del Torino ha parlato del mercato granata, soffermandosi sui nomi di Lazzari e Candreva Dodicesimo posto in campionato, un avvio non proprio esaltante per il Torino che punta sui gol di Belotti e Zaza per risalire la china. Il presidente Cairo si fida comunque del lavoro di Mazzarri, analizzando al tempo stesso il mercato per rinforzare a gennaio la rosa. Marco Alpozzi/LaPresse Sul taccuino sono molti i nomi presente, ma il ...

Torino - Cairo a Sky : 'Ventura - sapevo sarebbe tornato. Rinnovo di Iago Falque vicino' : Evento importante per lo sport, non solo per il calcio. Tutti gli sport hanno pari dignità. Stiamo attraversando una fase non facile, ma da cui si può ripartire. Dobbiamo capire cosa fare per ...

Torino - Cairo svela tutto : Candreva - Lazzari e Iago Falque : In occasione del Festival dello Sport il presidente Cairo ha dato importanti indicazioni di mercato ai microfoni di Sky Sport: “il ritorno di Ventura in panchina? Beh ho vinto un paio di scommesse. Sostenevo che sarebbe rientrato prima di un anno dal suo allontanamento dalla Nazionale, c’era chi non mi credeva. E così ho vinto un paio di cene. Certo, la sfida che lo attende è molto difficile. Ma metterà in campo tutte le sue ...

Torino - il progetto granata : Cairo piomba su Lazzari : Torino - Una controindicazione risolvibile con un sacrificio e un cambio d'orizzonte, a fronte di una marea di elementi positivi: Manuel Lazzari , esterno destro che alla seconda esperienza in serie A ...

Torino - Cairo : “Belotti darà una mano a Nazionale” : Belotti darà una mano alla nazionale. Parola del presidente del Torino Urbano Cairo che, ai microfoni di Radio anch’io sport, ha commentato la mancata convocazione del centravanti del Toro per le due partite della nazionale in programma mercoledì e domenica. “Credo che il ct Mancini -ha detto Cairo- stia facendo una selezione a ampio raggio per vedere e provare tutti. In questo caso ha scelto altri invece di Belotti. Lui deve ...

Torino - Cairo polemico sul Var : “Assurdo non usarlo - ci mancano 3 punti” : Il presidente del Torino Urbano Cairo non ha metabolizzato alcuni episodi che a suo dire avrebbero tolto dei punti alla sua squadra: “Mi fa arrabbiare che gli arbitri non usino la Var. È assurdo che ci sia la Var e non la utilizzino. A me convinceva la Var, ero contento della sua introduzione anche se inizialmente fummo penalizzati, ma era uno strumento nuovo che andava conosciuto. Se dopo un anno siamo ancora qui, con ...

Cairo : 'Se avessero utilizzato il Var - il Torino sarebbe da Champions. Ljajic ha voluto la cessione e su Lazzari...' : Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto alla trasmissione 'Radio Anch'io lo Sport' su Radio Uno , toccando diversi argomenti: ' Il Torino mi soddisfa , ovvio tutto è migliorabile, ma abbiamo 12 punti e siamo a 3 punti dalla Champions . Abbiamo avuto 4 partite in cui ci hanno ...

Torino - Cairo : “Belotti non convocato? Rispetto la decisione di Mancini” : Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Uno. Il presidente granata ha voluto innanzitutto fare il punto sulla mancata convocazione di Belotti in Nazionale: “Il ct sta facendo una selezione ad ampio raggio per provare tutti e stavolta ha scelto altri. Belotti deve lavorare bene come sta facendo, ora […] L'articolo Torino, Cairo: “Belotti non convocato? Rispetto la decisione ...

Torino - Cairo tuona appellandosi al Var : “ci mancano dei punti - situazione assurda” : Torino, Urbano Cairo si appella agli errori arbitrali ed all’utilizzo saltuario del Var: “saremmo stati a pari punti con la Lazio” Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha inveito contro l’utilizzo errato del Var. Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di come gli arbitri abbiano diminuito tale utilizzo, spesso sbagliando e provocando veementi polemiche. “Mi fa arrabbiare che gli arbitri non usino ...

Torino - Cairo : "Assurdo non usare la Var. Ci mancano 3 punti" : Dopo lo sfogo di Mazzarri per il fallo subito da Sirigu sul gol di Goldaniga nella gara col Frosinone, "Oggi gli arbitri ci stavano riprovando - ha detto il tecnico a fine partita -. Siamo stati ...

Torino - Cairo : “Mercato ambizioso - vogliamo fare un campionato importante” : “Abbiamo fatto una campagna acquisti importante, senza vendere i giocatori che ci venivano richiesti e aggiungendone altri importanti come Zaza, Izzo e Meité. Abbiamo investito 52 milioni, il secondo bilancio del campionato dopo la Juventus. Da parte nostra c’è la volontà di fare qualcosa in più“. Urbano Cairo non pone limiti al suo Torino e […] L'articolo Torino, Cairo: “Mercato ambizioso, vogliamo fare un ...

Cairo : 'Mazzarri ha voglia di fare bene - Torino è una piazza ambiziosa' : A margine del Milano Calcio City, il presidente del Torino Urbano Cairo , come riporta La Gazzetta della Sport , ha fatto il punto sulla squadra granata: 'Abbiamo fatto una campagna acquisti importante, non vendendo i giocatori che ci venivano richiesti e aggiungendo giocatori importanti come Zaza e Izzo ...