TONFO WALL STREET Un avvertimento per l' Italia dalla Borsa Usa

Spread oltre i 305 punti - oggi l’asta dei Btp. Borse europee tutte in rosso dopo il TONFO di Wall Street : Apertura sopra quota 300 punti base per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale si è poi allargato fino a 307 punti col rendimento del decennale italiano al 3,54%. oggi è in agenda un nuovo test impegnativo dopo l’asta dei Bot che mercoledì ha visto i rendimenti raddoppiare rispetto a settembre toccando quota a 0,949%: il Tesoro offrirà in asta tra 5 e 6,5 miliardi di euro di titoli a medio lungo termine tra cui il nuovo Btp triennale ...

Borse giù dopo il TONFO di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo spread torna a 300 : Rosso pesante in avvio per le Borse europee, sulla scia del sell off in Asia e a Wall Street. Il FTSE MIB ha aperto in calo dell'1,6%, Parigi cede l'1,8%, Francorte l'1,4% e Madrid l'1,88%. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Borsa - TONFO di Tokyo : -3 - 89% dopo Wall Street e l’attacco di Trump alla Fed : Pesano sui mercati azionari i commenti duri del presidente degli Usa Donald Trump sulla Federal Reserve e i troppo frequenti rialzi dei tassi: «La Fed è impazzita - ha detto il...