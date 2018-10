Tokyo riprende slancio insieme al resto dell' Asia

finanza.lastampa

: ILLUMINATEMI PERCHÉ IO CON STE COSE SONO INDIETRO DI ANNI É DOMANI CHE RIPRENDE TOKYO GHOUL? - saedderdaze : ILLUMINATEMI PERCHÉ IO CON STE COSE SONO INDIETRO DI ANNI É DOMANI CHE RIPRENDE TOKYO GHOUL? -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Dopo il tonfo registrato ieri 11 ottobre, con perdite fino a 5 punti percentuali, i principali indici/Pacifico tornano in territorio positivo . Ancora una seduta in rosso per Wall Street , ...