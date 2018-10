Tilda Swinton | in Suspiria doppio ruolo e protesi maschili

rumors

: RT @DanielBrami1: Tilda Swinton by Paolo Roversi - mannariver : RT @DanielBrami1: Tilda Swinton by Paolo Roversi -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Foto: YouTube L'attrice britannica rivela dettagli particolaridi Luca Guadagnino sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo. Il 26 ottobre il film, definito dal regista italiano di Call Me By Your Name un omaggio e non un remake della pellicola del 1977, farà il suo debutto negli Stati Uniti e arriverà in Italia nel ...