The Persistence si aggiorna con il New Game Plus

The Persistence : Recensione - Trailer e Gameplay : Siamo appena tornati dallo spazio, sopravvissuti agli orrori di The Persistance in realtà virtuale, ed oggi su gentile concessione di Sony vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. The Persistence Recensione Il gioco inizia con un equipaggiato intento a cercare un nuovo pianeta da colonizzare per garantire il futuro della razza umana, a bordo dell’astronave The Persistance. Qualcosa non va come dovrebbe e ...