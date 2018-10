The Missing | il gioco realizzato dal director di Deadly Premonition è ora disponibile

Un nuovo trailer per The Missing : Nella giornata di oggi, Arc System Works America ha rilasciato un nuovo trailer per il suo platform\puzzle The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories. Il titolo è curato da Hidetaka Suehiro, la mente dietro Deadly Premonition e Dark Dreams Don't Die.Come riporta Dualshockers, il video mostra diversi spezzoni di gameplay già visti, inoltre mostra un personaggio misterioso che parla con un'altrettanto misteriosa e disturbante voce. Le ...

The Missing : il titolo dei creatori di Deadly Premonition ha una data di uscita : Recentemente, abbiamo avuto l'occasione di ammirare il nuovo gioco dei creatori di Deadly Premonition, The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories, in un video di gameplay.Ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che il publisher Arc System Works e lo sviluppatore White Owls hanno finalmente annunciato la data di uscita del gioco.The Missing arriverà in versione digitale su PS4, Switch, Xbox One e PC il prossimo 11 ...

The Missing : il gioco dei creatori di Deadly Premonition torna a mostrarsi in un video gameplay : Un nuovo filmato di gameplay per The Missing: J.J. Macfield And The Island Of Memories, l'action adventure di White Owls, è arrivato direttamente dal PAX West 2018. Per chi non lo sapesse, il gioco segue le vicende di J.J. Macfield durante la sua ricerca per trovare Alex, che è apparentemente scomparso mentre era in visita in un'isola sperduta. Qui sotto il video riportato da Gematsu:Read more…