Tennis | Djokovic-Zverev in semifinale a Shanghai

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer concede ancora un set - Djokovic elimina Cecchinato. Si ritira Del Potro : Si sono chiusi gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver sofferto contro Medvedev, Roger Federer fatica anche contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Lo svizzero cede un altro set, ma alla fine riesce ancora una volta a vincere e ad entrare tra i primi otto del torneo cinese. Adesso Federer affronterà il giapponese Kei Nishikori, che ha superato in due set l’americano Sam Querrey. Finisce, invece, l’avventura di ...

Tennis - Masters Shanghai : rivincita Djokovic - Cecchinato ko agli ottavi : Shanghai - Semaforo rosso per Marco Cecchinato. Il 25enne palermitano, numero 21 Atp e 16esima testa di serie, ha ceduto agli ottavi di finale del 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic si vendica con Cecchinato. Il siciliano è sconfitto in due set : Novak Djokovic serve la vendetta a Marco Cecchinato. Il serbo ha sconfitto il siciliano negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai in due set con il punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e undici minuti di gioco. Nole si conferma in grandissima forma e si candida a vincere anche questo torneo, mentre Cecchinato saluta la Cina dopo due ottime vittorie, che con ogni probabilità lo porteranno ad entrare tra i primi venti della classifica ...

Tennis - Shanghai 2018. Cecchinato agli ottavi : incontrerà Djokovic. Out Seppi : ... Cecchinato aveva vinto con un altro ribaltone contro il francese Gilles Simon, numero 31 al mondo, finalista in questo stesso torneo nel 2014 e due anni fa. Domani avrà nuovamente di fronte il suo ...

Tennis - Shanghai : Cecchinato agli ottavi - ora la sfida a Djokovic : Negli ottavi Cecchinato - che grazie agli ottavi potrebbe già entrare nella top 20 - se la vedrà con il serbo Novak Djokovic, numero 3 del mondo e secondo favorito del seeding. I due si ritrovano di ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Marco Cecchinato rimonta Chung e vince una sfida infinita. Ora c’è Djokovic : Un’altra maratona, un’altra incredibile battaglia ed un’altra vittoria fantastica per Marco Cecchinato, che non si ferma più al Masters 1000 di Shanghai. Il siciliano si qualifica per gli ottavi di finale, dopo aver sconfitto il coreano Hyeon Chung, numero 26 del mondo, in rimonta (come contro Simon) con il punteggio di 4-6 7-6 7-6 dopo due ore e trentotto minuti di gioco. Una prestazione bellissima quella dell’azzurro, ...

Tennis - Djokovic in scioltezza con Chardy - vince anche la Giorgi : 32 del mondo - finalista in questo torneo nel 2014, ha battuto la francese Pauline Parmentier, già battuta nell'unico precedente del 2016 a New Haven, per 6-3 7-6 , 4, . La 26enne di Macerata, quinta ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di martedì 9 ottobre. Thiem e Cilic subito fuori - esordio ok per Djokovic : Sono due i grandi risultati a sorpresa della giornata al Masters 1000 di Shanghai: Marin Cilic è stato eliminato in due set dal rampante cileno Nicolas Jarry, che dimostra di valere ben più dell’attuale numero 48 del ranking ATP col 2-6 7-6(6) 7-5 rifilato al croato; inoltre, Matthew Ebden è riuscito a far finire la corsa di Dominic Thiem per 6-4 6-7(8) 7-6(4), mettendo a nudo una volta di più tutte le incertezze dell’austriaco sul ...

ATP Shanghai – Successo per Djokovic all’esordio : il Tennista serbo liquida Chardy : Novak Djokovic bagna l’esordio nell’ATP di Shanghai con una vittoria: il tennista serbo supera Chardy in due set Novak Djokovic trionfa all’esordio nell’ATP di Shanghai. Il tennista serbo, che ha iniziato la settimana da numero 3 del ranking mondiale maschile, si è imposto dopo 1 ora e 25 minuti di gioco sul francese Chardy (numero 41 ranking ATP). Djokovic, che ha scelto di saltare Pechino per dosare le energie in vista del finale di ...

Tennis - Djokovic dà forfait a Pechino : niente sorpasso a Nadal : Novak Djokovic non parteciperà al torneo ATP 500 di Pechino, il serbo dà forfait e perde dunque la possibilità di superare Nadal in classifica Tennis, Novak Djokovic non ci sarà a Pechino per il torneo ATP 500 in terra cinese. Il Tennista serbo non usufruirà dunque per questa settimana della possibilità di scavalcare Nadal in vetta al seeding ATP. Continua invece la corsa al Master di fine anno, con diversi Tennisti ancora in corsa per le ...