Temptation Island Vip puntata speciale | Valeria Marini contro Sossio Aruta | «Non ti

Valeria Marini e Sossio scontro dopo Temptation Island : la stoccata di Ivan : Valeria Marini e Sossio Aruta, lo scontro dopo Temptation Island: arriva l’intervento di Ivan Gonzalez scontro tra Valeria Marini e Sossio Aruta, nel corso della puntata speciale di Temptation Island Vip nello studio di Uomini e Donne. In particolare, la showgirl italiana entra in studio e saluta tutti i presenti, fatta eccezione per l’ex cavaliere […] L'articolo Valeria Marini e Sossio scontro dopo Temptation Island: la ...

Temptation Island Vip - Alessandra Sgolastra senza Andrea Zenga : «Ho sbagliato - ma voglio Cerioli accanto a me» : Prosegue lo speciale di Temptation Island Vip nello studio di "Uomini e Donne". La puntata di oggi inizia con l'ingresso di Alessandra Sgolastra che dopo i 21 giorni nel villaggio...

Temptation Island Vip puntata speciale - il single Ivan : «Sono stato in bagno con Valeria Marini - ecco perché» : Nella puntata speciale sul dopo Temptation Island Vip Valeria Marini raggiunge i suoi compagni d'avventura e, incalzata dalle domande di Maria De Filippi, spiega il suo percorso con l'ormai...

Temptation Island Vip - Nicoletta Larini : "Non sono come Alessandra Sgolastra che vive sempre alla ricerca della sicurezza" : La fidanzata di Bettarini parla del suo percorso nel reality e lancia una frecciata alla sua compagna di viaggio.

Temptation Island Vip - puntate speciali. Valeria Marini racconta : “Ecco cosa ho fatto in bagno con Ivan…” : Tre coppie hanno lasciato il villaggio di Temptation Island insieme, dopo urla e litigata, altre hanno deciso di interrompere lo loro storia. Qual è la situazione dopo un mese dalla fine delle registrazioni del programma condotto da Simona Ventura? La De Filippi ha fatto il punto della situazione in due puntate speciali di Uomini e Donne con i protagonisti e la conduttrice del docureality presenti in studio. Confermata la rottura tra Valeria ...

Uomini e Donne anticipazioni : Andrea e Alessandra - dopo Temptation Island vip cos’è successo? : Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio (giovedì 11 ottobre) su Canale 5, Maria De Filippi ha ospitato in studio Simona Ventura per fare il punto della situazione su Temptation Island Vip. dopo aver accolto in studio Nicoletta Larini e Stefano Bettarini e gli ormai ex Ursula Bennardo e Sossio Aruta, la conduttrice è passata a descrivere cosa fosse successo tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra a seguito del falò ...

Temptation Island - Sossio svela un dettaglio intimo su Ursula e lei si infuria : Temptation Island Vip si è concluso e molte coppie sono scoppiate, fra cui quella composta da Ursula e Sossio, che però continuano a scontrarsi. L’ultimo incontro fra i due ex innamorati è avvenuto nello studio di Uomini e Donne, dove Maria De Filippi ha invitato tutti i protagonisti dello show per raccontare la loro avventura. Il confronto più acceso è stato senza dubbi quello fra Sossio e Ursula. Dopo la fine della trasmissione i due si ...

Uomini e donne - il mistero di Temptation Island : la clamorosa rivelazione di Andrea Zenga su Andrea Cerioli : Inatteso triangolo amoroso a Uomini e donne , direttamente da Temptation Island Vip . Ospiti di Maria De Filippi , nelle puntate speciali dedicate al reality appena concluso, saranno Andrea Zenga , ...

Speciale Temptation Island - Sossio Aruta attaccato da tutti a U&D : A distanza di un mese dalla fine delle registrazioni, è andata in onda una puntata Speciale di Temptation Island Vip, dove viene raccontato dalle coppie protagoniste cosa è successo dopo il falò. All'interno dello studio di Uomini e donne la prima coppia a raccontarsi è stata quella di Ursula e Sossio, quest'ultimo molto criticato dagli opinionisti in studio e dalla stessa Simona Ventura. Ursula ha rivelato nel corso della discussione che i due ...