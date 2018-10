Temptation Island vip | Andrea Zenga e il confronto con Alessandra a Uomini e Donne

Giada Giovanelli e Francesco Branco / "Dopo Temptation Island abbiamo comprato una casa : vogliamo un figlio" : Giada Giovanelli e Francesco Branco oggi sono più sereni che mai: dopo Temptation Island hanno comprato una nuova casa e oggi sperano di poter allargare la famiglia.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:17:00 GMT)

Valeria Marini - parla Ivan : 'Io con lei in bagno a Temptation Island - ecco perché' : Nella puntata speciale sul dopo Temptation Island Vip Valeria Marini raggiunge i suoi compagni d'avventura e, incalzata dalle domande di Maria De Filippi, spiega il suo percorso con l'ormai ex Patrick ...

Temptation Island Vip : Alessandra Sgolastra oggi in studio si è dichiarata ad Andrea Cerioli. Guarda il VIDEO : Dopo un falò di confronto imbarazzante nel quale ha negato tutto, oggi a Uomini e Donne Alessandra Sgolastra ha finalmente L'articolo Temptation Island Vip: Alessandra Sgolastra oggi in studio si è dichiarata ad Andrea Cerioli. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Riassunto della puntata di Uomini e Donne – Speciale Temptation Island Vip del 12/10 : Si riparte con la coppia “naufragata” sull’isola delle tentazioni, quella formata da Andrea Zenga e Alessandra. Oggi Maria annuncia al primo e al pubblico che ci sono sia lei che il “tentatore” ed ex tronista Andrea Cerioli, che ha avuto un ruolo decisivo nella vicenda. È quest’ultimo a entrare per primo e a confrontarsi subito col suo omonimo, discutendo su vari episodi avvenuti sull’isola, poi entra Alessandra e rispondendo alle domande di ...

Riassunto della puntata di Uomini e Donne Speciale Temptation Island Vip del 12/10 : Si riparte con la coppia “naufragata” sull’isola delle tentazioni, quella formata da Andrea Zenga e Alessandra. Oggi Maria annuncia al primo e al pubblico che ci sono sia lei che il “tentatore” ed ex tronista Andrea Cerioli, che ha avuto un ruolo decisivo nella vicenda. È quest’ultimo a entrare per primo e a confrontarsi subito col suo omonimo, discutendo su vari episodi avvenuti sull’isola, poi entra Alessandra e rispondendo alle domande di ...

Uomini e Donne - speciale Temptation Island Vip : il duro confronto tra Andrea Zenga - Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli : Il figlio di Walter Zenga: "Sono contento della scelta che ho preso perché era la più giusta per tutti e due".

Valeria Marini - parla Ivan : 'Sono stato con lei in bagno a Temptation Island - ecco perché' : Nella puntata speciale sul dopo Temptation Island Vip Valeria Marini raggiunge i suoi compagni d'avventura e, incalzata dalle domande di Maria De Filippi, spiega il suo percorso con l'ormai ex Patrick ...

Valeria Marini e Sossio scontro dopo Temptation Island : la stoccata di Ivan : Valeria Marini e Sossio Aruta, lo scontro dopo Temptation Island: arriva l’intervento di Ivan Gonzalez scontro tra Valeria Marini e Sossio Aruta, nel corso della puntata speciale di Temptation Island Vip nello studio di Uomini e Donne. In particolare, la showgirl italiana entra in studio e saluta tutti i presenti, fatta eccezione per l’ex cavaliere […] L'articolo Valeria Marini e Sossio scontro dopo Temptation Island: la ...

Temptation Island Vip - Alessandra Sgolastra senza Andrea Zenga : «Ho sbagliato - ma voglio Cerioli accanto a me» : Prosegue lo speciale di Temptation Island Vip nello studio di "Uomini e Donne". La puntata di oggi inizia con l'ingresso di Alessandra Sgolastra che dopo i 21 giorni nel villaggio...

Temptation Island Vip puntata speciale - Valeria Marini contro Sossio Aruta : «Non ti saluto - non sai parlare l'italiano» : Durante la puntata speciale sul dopo Temptation Island Vip è chiaro sin da subito che tra Valeria Marini e Sossio Aruta non corre buon sangue. L'antipatia reciproca è motivo di ilarità in studio ed è ...

Temptation Island Vip - Alessandra Sgolastra senza Andrea Zenga : «Ho sbagliato - ma voglio Cerioli accanto a me» : Prosegue lo speciale di Temptation Island Vip nello studio di "Uomini e Donne". La puntata di oggi inizia con l'ingresso di Alessandra Sgolastra che dopo i 21 giorni nel villaggio...

Temptation Island Vip puntata speciale - il single Ivan : «Sono stato in bagno con Valeria Marini - ecco perché» : Nella puntata speciale sul dopo Temptation Island Vip Valeria Marini raggiunge i suoi compagni d'avventura e, incalzata dalle domande di Maria De Filippi, spiega il suo percorso con l'ormai...

Temptation Island Vip - Nicoletta Larini : "Non sono come Alessandra Sgolastra che vive sempre alla ricerca della sicurezza" : La fidanzata di Bettarini parla del suo percorso nel reality e lancia una frecciata alla sua compagna di viaggio.

Temptation Island Vip - puntate speciali. Valeria Marini racconta : “Ecco cosa ho fatto in bagno con Ivan…” : Tre coppie hanno lasciato il villaggio di Temptation Island insieme, dopo urla e litigata, altre hanno deciso di interrompere lo loro storia. Qual è la situazione dopo un mese dalla fine delle registrazioni del programma condotto da Simona Ventura? La De Filippi ha fatto il punto della situazione in due puntate speciali di Uomini e Donne con i protagonisti e la conduttrice del docureality presenti in studio. Confermata la rottura tra Valeria ...