Temptation Island Vip | Alessandra Sgolastra senza Andrea Zenga | «Ho sbagliato | ma voglio

Fabio e Marcella Temptation Island - matrimonio vicino : sorpresa a Uomini e Donne : Temptation Island , Fabio e Marcella si raccontano a Uomini e Donne Puntata ricchissima di colpi di scena, quella di Uomini e Donne registrata oggi. Le anticipazioni infatti parlano anche di Fabio e Marcella , e non soltanto di Nilufar e Giordano, e di Gemma e Rocco. Un bellissimo momento attende tutti i fan della coppia che […] L'articolo Fabio e Marcella Temptation Island , matrimonio vicino : sorpresa a Uomini e Donne proviene da Gossip e ...

Temptation Island vip - Andrea Zenga e il confronto con Alessandra a Uomini e Donne : Macerata, 12 ottobre 2018 - Nessun segno di riavvicinamento tra Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga . Dopo il falò di confronto andato in onda qualche giorno fa a Temptation Island Vip , i due ormai ...

Valeria Marini - parla Ivan : 'Io con lei in bagno a Temptation Island - ecco perché' : Nella puntata speciale sul dopo Temptation Island Vip Valeria Marini raggiunge i suoi compagni d'avventura e, incalzata dalle domande di Maria De Filippi, spiega il suo percorso con l'ormai ex Patrick ...

Temptation Island Vip : Alessandra Sgolastra oggi in studio si è dichiarata ad Andrea Cerioli. Guarda il VIDEO : Dopo un falò di confronto imbarazzante nel quale ha negato tutto, oggi a Uomini e Donne Alessandra Sgolastra ha finalmente L'articolo Temptation Island Vip: Alessandra Sgolastra oggi in studio si è dichiarata ad Andrea Cerioli. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Riassunto della puntata di Uomini e Donne – Speciale Temptation Island Vip del 12/10 : Si riparte con la coppia “naufragata” sull’isola delle tentazioni, quella formata da Andrea Zenga e Alessandra. Oggi Maria annuncia al primo e al pubblico che ci sono sia lei che il “tentatore” ed ex tronista Andrea Cerioli, che ha avuto un ruolo decisivo nella vicenda. È quest’ultimo a entrare per primo e a confrontarsi subito col suo omonimo, discutendo su vari episodi avvenuti sull’isola, poi entra Alessandra e rispondendo alle domande di ...

Uomini e Donne - speciale Temptation Island Vip : il duro confronto tra Andrea Zenga - Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli : Il figlio di Walter Zenga : "Sono contento della scelta che ho preso perché era la più giusta per tutti e due".

Valeria Marini e Sossio scontro dopo Temptation Island : la stoccata di Ivan : Valeria Marini e Sossio Aruta, lo scontro dopo Temptation Island: arriva l’intervento di Ivan Gonzalez scontro tra Valeria Marini e Sossio Aruta, nel corso della puntata speciale di Temptation Island Vip nello studio di Uomini e Donne. In particolare, la showgirl italiana entra in studio e saluta tutti i presenti, fatta eccezione per l’ex cavaliere […] L'articolo Valeria Marini e Sossio scontro dopo Temptation Island: la ...