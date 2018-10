Tecnologia | ENEA “cattura” i segnali deboli per nuove applicazioni diagnostiche in campo

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018)ha brevettato innovativi amplificatori dielettromagneticiche permettono misurazioni di grande precisione, non ottenibili con altri metodi, perinmedico (apparecchiature per ecografie e body scanner), telecomunicazioni (radar e sonar), beni culturali (sistemi laser diagnostici) fino agli esperimenti di fisica nucleare. Oltre a dimensioni e consumi elettrici ridotti e costi di produzione inferiori del 75%rispetto ai prezzi di mercato, questi sistemi hi-techgarantiscono elevate prestazioni in termini di affidabilità riuscendo ad operare anche in presenza di disturbi e rumori provenienti dall’ambiente circostante, come la rete elettrica, i trasmettitori radio e altre apparecchiature elettroniche. “Il primo banco di prova di questaè stato il laser scanner 3D RGB-ITR ad altissima risoluzione dell’per lo studio dei beni culturali. ...