Tale e Quale Show 2018 Raimondo Todaro imita John Travolta VIDEO

Massimo Di Cataldo ha imitato Ed Sheeran nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018.

Antonio Mezzancella ha imitato Eros Ramazzotti nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018.

Guendalina Tavassi ha imitato Loredana Berté nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018.

Le imitazioni a Tale e Quale Show del 12 ottobre da Marco Mengoni a Ligabue e Ed Sheeran : Manca poco alla puntata di Tale e Quale Show del 12 ottobre condotto da Carlo Conti, direttamente dagli studi intitolati a Fabrizio Frizzi. I concorrenti sono pronti per delle nuove sfide e nuove trasformazioni, e dovranno tentare di superare in classifica la collega Roberta Bonanno che attualmente è classificata prima dopo l’esibizione su “Firework” nei panni di Katy Perry della scorsa settimana che l’ha portata in vetta seguita da Vladimir ...

Giovanni Vernia ha imitato Marco Mengoni nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018.

Antonella Elia ha imitato Arisa nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018.

Mario Ermito ha imitato Luciano Ligabue nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018.

Alessandra Drusian ha imitato Adele nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018.

Roberta Bonanno ha imitato Alessandra Amoroso nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018.

Tale e quale Show - Loretta Goggi e il dettaglio che non avevate notato : sconcerto in studio da Carlo Conti : È Loretta Goggi l'autentica star di Tale e quale Show di Carlo Conti . Oltre ai suoi giudizi sempre puntuali, ad attirare l'attenzione dei telespettatori è il suo nuovo look con capelli lunghissimi ...

Tale E Quale Show 2018 quinta puntata. Stasera in tv venerdì 12 ottobre va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento del programma delle imitazioni. I concorrenti proporranno tante imitazioni per intrattenere il pubblico Rai, tra grandi emozioni e divertimento.

Loretta Goggi - i capelli a Tale e Quale Show 2018 : tutti i segreti sulla sua acconciatura : Loretta Goggi capelli: avete notato la sua acconciatura a Tale e Quale Show 2018? La giudice del programma di Carlo Conti, in lacrime in diretta televisiva per ‘colpa’ della sorpresa che gli autori le hanno riservato in occasione del suo compleanno, si diverte ad assistere alle performance dei concorrenti di questa edizione. Da Vladimir Luxuria a Guendalina Tavassi, passando per Mario Ermito e tanti altri ancora, Loretta Goggi ...

I capelli di Loretta Goggi a Tale e Quale : ecco perché ha sempre una coda posticcia : La coda di Loretta Goggi a Tale e Quale Show: perché ha sempre lo stesso look L’edizione 2018 di Tale e Quale Show verrà sicuramente ricordata, tra le tante cose, per i capelli di Loretta Goggi. La giurata, fin dalla prima puntata di questa stagione, ha sfoggiato un look insolito, diverso dal passato e che […] L'articolo I capelli di Loretta Goggi a Tale e Quale: ecco perché ha sempre una coda posticcia proviene da Gossip e Tv.

Tale e Quale Show 2018 / Anticipazioni - Mara Venier giudice speciale : Roberta Bonanno si racconta in un video : Tale e Quale Show 2018, lo spettacolo in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle ore 21,25 con Carlo Conti. Mara Venier giudice speciale e non solo!(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:52:00 GMT)