Svolta nel caso Cucchi | uno dei carabinieri confessa e accusa 2 colleghi del pestaggio 

Svolta nel processo Cucchi - carabiniere racconta il pestaggio : Svolta al processo che vede cinque carabinieri imputati per la morte, nel 2009, di Stefano Cucchi. Il pm Giovanni Musarò ha reso noto che uno dei militari mputati, Francesco Tedesco, ha ricostruito i ...

Stefano Cucchi - Svolta nel processo : un carabiniere rivela il pestaggio e accusa due colleghi : I genitori di Stefano Cucchi in Tribunale durante una fase del processo, Roma, 27/09/18 (Foto: Vincenzo Livieri / LaPresse) Durante l’udienza che si è svolta durante la mattina di giovedì 11 ottobre c’è stata una svolta importante nel processo a carico di cinque carabinieri accusati della morte di Stefano Cucchi, il giovane romano arrestato ormai nove anni fa (era il 15 ottobre del 2009) e deceduto a il 22 ottobre all’ospedale Pertini di ...

Manuel Careddu - Svolta nelle indagini : il 18enne scomparso a Oristano “è stato ucciso da 5 amici per un debito di droga” : Manuel Careddu è stato ucciso barbaramente per un debito di droga, dopo essere stato attirato in una trappola. Così gli inquirenti hanno ricostruito la morte del ragazzo di 18 anni di Macomer, in provincia di Nuoro, scomparso l’11 settembre scorso ad Abbasanta in provincia di Oristano. Agli arresti, con l’accusa di concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, sono finiti cinque giovani, probabilmente suoi amici, ...

Svolta nel processo Cucchi : carabiniere confessa pestaggio : Roma,, askanews, - Colpo di scena nel processo su Stefano Cucchi. I carabinieri sapevano quanto accaduto al giovane morto dopo l'arresto per spaccio. Uno dei militari dell'Arma sotto accusa nel ...

Svolta nel caso Cucchi - carabiniere confessa e accusa altri due colleghi per il pestaggioLa sorella Ilaria : "Il muro è stato abbattuto" : Colpo di scena a inizio udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi. Uno dei militari, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio

Fiumicino - omicidio Tanina : il personal trainer confessa/ Ultime notizie - clamorosa Svolta nelle indagini : omicidio Tanina Momilia: indagato personal trainer. Al setaccio la palestra frequentata dalla vittima e in cui avrebbe dovuto recarsi la domenica della sua morte(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Svolta nel processo Cucchi : imputato confessa e accusa altri carabinieri : Uno dei militari dell'Arma sotto accusa nel processo bis, Francesco Tedesco, in tre diversi interrogatori ha ricostruito...

Svolta nel caso Cucchi - uno dei carabinieri confessa e accusa 2 colleghi del pestaggio : Colpo di scena nel processo sulla tragica morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra romano deceduto all’ospedale Pertini della Capitale dopo essere stato picchiato e arrestato il 16 ottobre 2009 per detenzione di droga. Uo dei cinque carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia del 20 giugno scorso e in tre interrogatori successivi r...

Svolta nel caso Cucchi - carabiniere confessa e accusa due colleghi per il pestaggio : Colpo di scena a inizio udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi. Uno dei militari, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio

Furlan - Cisl - : nel Def manca una Svolta nella scuola : Oltre al mancato cambiamento nel mondo della scuola, Furlan si è detta perplessa anche su altre misure , indicando le soluzioni che a suo avviso sarebbero più adatte e soprattutto quali dovrebbero ...

Ucciso in strada e trovato cadavere - Svolta nel giallo di Pordenone : rapina finita male : I carabinieri hanno fermato il presunto responsabile dell'assassinio dell'artigiano Alessandro Coltro, ritrovato cadavere nel parcheggio di un centro commerciale a Fontanafredda. Si tratta di un 48enne che durante l'interrogatorio avrebbe ammesso le sue colpe. Doveva incontrare la vittima per un affare.Continua a leggere

Giallo di Marcheno - Svolta nelle indagini a tre anni dalla scomparsa di Mario Bozzoli : Gli ultimi sviluppi nelle indagini parlano di "un movente certo" per far sparire l'imprenditore di Marcheno, di cui non si...

Yara Gambirasio/ Video - l'omicidio è opera di Massimo Bossetti? Una Svolta nel caso... (Quarto Grado) : Yara Gambirasio, la ragazzina è stata davvero uccisa da Massimo Bossetti? Ci si avvia verso quella che potrebbe essere una possibile svolta per il futuro del caso. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:13:00 GMT)

Trovano cadavere in auto : indossava un passamontagna - Svolta nelle indagini : Una rapina finita nel sangue: a Ponte Felcino, alle porte di Perugia, si fa luce sul ritrovamento di un cadavere di un uomo...