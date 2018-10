Sventato furto di un trattore a Santa Croce Camerina

Sventato un furto in una casa di Floridia - una persona arrestata : Nella nottata appena trascorsa, i Carabinieri della Tenenza di Floridia , nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio hanno arrestato in flagranza di reato ...

Sventato furto di gasolio a Vittoria : La notte scorsa in un'azienda di Vittoria e' stato Sventato il furto di gasolio . Grazie al controllo di una pattuglia de La Sicurezza.

Furto Sventato col controllo di vicinato : vigilante in pensione mette in fuga i ladri a Rimini : Eppure, al servizio del Civis Augustus , poi Civis-Cittadini del mondo , , ne ha viste di tutti i colori. Sempre mantenendo calma e sangue freddo, come quella volta che è stato circondato dai ...