Suso | assist man nella Spagna come nel Milan E il paragone con Rui Costa

Milan - Higuain scatenato : doppietta al Chievo su “doppio assist” di Suso [VIDEO] : Higuain-Suso, una coppia da gol perfetta con lo spagnolo abile a servire assist al Pipita che non sbaglia un colpo da dentro l’area Il duo Higuain-Suso funziona eccome. Lo spagnolo, durante la gara tra il Milan ed il Chievo Verona, ha rifinito al meglio per ben due volte mandando in porta il Pipita, il quale non si è certo fatto pregare per insaccare in rete superando Sorrentino. Il calciatore argentino ha dunque messo a segno una ...