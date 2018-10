Superbike | rivoluzione dal 2019 | tre gare per ogni Gran Premio | modificati tutti i weekend

oasport

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Una nuovainvade la, il Mondiale motociclistico riservato alle derivate di serie. Dal prossimo anno, infatti,prevede la disputa di addirittura tre, cioè una in più rispetto a quelle attuali. A comunicarlo sono state la DORNA e la FIM: “Si terranno trein un fine settimana per la prima volta nella storia“. La gara 1 si correrà il sabato alle ore 14.00 con la classica durata a cui siamo abituati, domenica mattina (ore 11.00) si aggiungerà la gara 2 in formato sprint mentre domenica pomeriggio (ore 14.00) andrà in scena la gara 3 con le stesse modalità della prima prova. La proposta di questa riforma era già stata annunciata qualche mese fa ma oggi si è arrivati a una decisione ufficiale come ha svelato Daniel Carrera, Direttore Generale World SBK: “Portare una terza gara sprint nel mondiale è qualcosa che avevamo in mente ...