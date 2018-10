Su Sky Q le App di Dazn e Spotify

Su Sky Q l'app di Dazn per lo sport : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Sky Q da oggi si arricchisce con nuove app. Lo sport in streaming dell'offerta Dazn e le canzoni di Spotify arriveranno sulla piattaforma. Direttamente dalla Homepage Sky Q, sezione App, si potrà entrare nell'offerta sportiva Dazn, il servizio di ...

Su Sky Q arrivano le app di Dazn e Spotify - : Sport e musica in streaming accessibili direttamente dalla homepage della piattaforma tecnologica. Dal 2019 anche Netflix e YouTube

X Factor 2018 - su Sky Uno il secondo appuntamento con i Bootcamp : Continua la ricerca dei 12 concorrenti che saranno i protagonisti della 12ma edizione di X Factor. Giovedì 11 Ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 appuntamento con l’edizione numero 12 di X Factor (il venerdì in chiaro su TV8). Il talent show,prodotto da F...

Sky ha acquistato il sito di approfondimento sportivo “L’Ultimo Uomo” : Sky ha concluso l’acquisto del sito di approfondimento sportivo L’Ultimo Uomo, fondato nel 2013 da Timothy Small e Daniele Manusia e specializzato nelle analisi tecniche e tattiche di calcio, basket e tennis. Sky lo ha comprato da Alkemy, società italiana specializzata The post Sky ha acquistato il sito di approfondimento sportivo “L’Ultimo Uomo” appeared first on Il Post.

F1 - GP Giappone 2018 : come rivedere la gara in replica e in differita. Gli orari su Sky e TV8 : Non avete vuoluto fare la classica “levataccia” per assistere al Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno in diretta? Bene, di seguito vi proponiamo il programma completo del GP del Giappone, con gli orari di tutte le (numerose) repliche previste. La gara nipponica (che si è corsa alle ore 7.10 italiane) sarà visibile nuovamente su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport F1 (canale 207) ed anche in ...

F1 Giappone 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport HD. Differita TV8 : Naufragio Ferrari in qualifica (Diretta Esclusiva Sky Sport HD. Differita TV8), Hamilton ringrazia e gode festeggiando la sua 80ma pole in carriera. La vigilia del gp del Giappone, 17ma prova del Mondiale di F1, si è chiusa nel modo peggiore per le rosse di Maranello che portano a casa solo un 4/o posto con Kimi Raikkonen e addirittura il 9/o con Sebastian Vettel (poi diventato 8/o per la penalità inflitta a Ocon). In prima fila il ...

Diretta Formula 1/ Streaming video Sky gara live : vincitore e podio (Gp Giappone 2018 Suzuka) : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Giappone 2018 Suzuka live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della diciassettesima corsa stagionale (oggi domenica 7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 01:30:00 GMT)

F1 - GP Giappone 2018 : gli orari delle differite e delle repliche. Il palinsesto su Sky e TV8 : Sarà una alba a tinte forti quella di domattina. Alle ore 7.10, infatti, sarà tempo del 17esimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018: il Gran Premio del Giappone. Vedremo il nuovo capitolo della saga tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel con in palio, per il tedesco, le ultime speranze di una rimonta in classifica generale che parla di 50 punti di distacco tra i due. Non volete fare la classica “levataccia” per assistere ...

GP F1 Giappone 2018 live su Sky e in chiaro su Tv8 (in differita) : Il Mondiale F1 2018 continua il suo tour in Asia. Tutti gli aggiornamenti su Autoblog.it. Come vedere la F1 senza Sky? Per vedere la F1 in diretta l'unica possibilità è Sky, con il GP e le Qualifiche in differita su Tv8.prosegui la letturaGP F1 Giappone 2018 live su Sky e in chiaro su Tv8 (in differita) pubblicato su TVBlog.it 06 ottobre 2018 18:56.

F1 - GP Giappone 2018 : a che ora inizia e su che canale vederlo in tv. Il programma su Sky e TV8 : Tra poco meno di 24 ore andrà in scena sul tracciato di Suzuka il GP del Giappone 2018, diciassettesima prova del Mondiale 2018. Una gara che si preannuncia favorevole alla Mercedes. Le due Frecce d’Argento partiranno dalla prima fila, grazie all’ottantesima pole in carriera di Lewis Hamilton e al secondo crono di Valtteri Bottas. Un risultato frutto di una W09 performante e di una strategia perfetta del team di Brackley. ...

La storia del quadro di BanSky che si è autodistrutto appena battuto all'asta : Banksy, il più popolare e geniale street artist , ma potremmo tranquillamente definirlo performer, del mondo, infatti pare ne abbia combinata un'altra delle sue. La casa d'asta con sede a Londra sta ...

Appena battuta all’asta per 1 - 2 milioni di dollari - l’opera di BanSky si autodistrugge : il tritacarte nascosto nella cornice : Un tritadocumenti nascosto nella cornice, forse azionato dallo stesso artista, ha distrutto buona parte di Girl with Baloon. L’opera di Bansky era Appena stata venduta all’asta di Sotheby’s, a Londra, a un offerente telefonico per 1,04 milioni di sterline (circa 1,2 milioni di dollari). Dopo che il banditore ha battuto il martello, la tela è uscita dal quadro in striscioline, con l’iconica figura della ragazza con ...