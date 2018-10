Scuola - Studenti in piazza in 50 città : 7.50 Sciopero generale della Scuola indetto dagli studenti e cortei in 50 città. L'Unione degli studenti, che ha indetto lo sciopero, annuncia ulteriori mobilitazioni nei prossimi mesi per ottenere un cambiamento concreto della Scuola. "In Italia il diritto allo studio non è garantito, nella manovra manca un cambiamento reale per i giovani. Scuole e università saranno in stato di agitazione permanente",affermano le associazoni promotrici. Nel ...

Studenti in piazza in tutta Italia contro il governo : Roma, 12 ott., askanews, - Arriva ottobre, tornano le proteste degli Studenti. Oggi è il gorno della prima mobilitazione studentesca nazionale dell'anno scolastico, la prima con Cinque Stelle e Lega ...

Venerdì 12 ottobre Studenti in piazza in tutta Italia : Roma, 10 ott., askanews, - Arriva ottobre, tornano le proteste degli studenti. Venerdì prossimo 12 ottobre è il gorno della prima mobilitazione studentesca nazionale dell'anno scolastico, la prima con ...

Venerdì Studenti in piazza da nord a sud : "Blocchiamo le città" : Arriva ottobre, tornano le proteste degli studenti. Venerdì prossimo 12 ottobre è il giorno della prima mobilitazione...

Venerdì Studenti in piazza in tutta Italia per un 'vero cambiamento' : E' fissata a Venerdì 12 ottobre la prima mobilitazione studentesca di quest'anno scolastico. "Serve una scossa!", è lo slogan scelto per l'iniziativa organizzata dalla Rete della Conoscenza. Da Milano ...

Milano - corteo contro Salvini : Studenti in piazza : Più di un migliaio di persone, perlopiù appartenenti alla Rete studenti e al collettivo Casc Lambrate è partito ieri alle 10,30 da piazza Cairoli a Milano per protestare contro Salvini [VIDEO]e il suo governo d'infamia. I ragazzi si sono mobilitati contro il progetto di Scuole sicure ma anche contro la politica della paura e dell'odio del Ministro dell'Interno. 'Lo studente paura non ne ha' È questo il grido di battaglia degli studenti che ieri ...

Milano - corteo contro Salvini : Studenti in piazza : Più di un migliaio di persone, perlopiù appartenenti alla Rete studenti e al collettivo Casc Lambrate è partito ieri alle 10,30 da piazza Cairoli a Milano per protestare contro Salvini e il suo "governo d'infamia". I ragazzi si sono mobilitati contro il progetto di "Scuole sicure" ma anche contro la politica della paura e dell'odio del Ministro dell'Interno. 'Lo studente paura non ne ha' È questo il grido di battaglia degli studenti che ieri ...

Milano - Studenti in piazza : proteste contro Salvini e il governo : Ed ecco far la comparsa anche di elementi che ben poco hanno a che vedere col mondo della scuola, come gli striscioni con le scritte 'Disobbedisci al governo dell'ignoranza' o i cori 'Siamo tutti ...

"Fermo e Pasta" ai blocchi di partenza. Piazza del Popolo pronta a ospitare otto cuochi - gli Studenti del Carlo Urbani e la cucina gluten ... : Perciò voglio fare i miei complimenti a tutti per questo evento che ha sì come obiettivo quello di animare il centro storico ma anche aiutare l'economia del nostro territorio.' 'Una manifestazione ...

Processo Cucchi : Centinaia di Studenti a Piazzale Clodio : Roma- ‘Sappiamo chi e’ stato, con Stefano nel cuore, con il sangue negli occhi’. Con questo striscione, rivolto verso il Tribunale, e’ iniziato a Roma il presidio degli studenti a Piazzale Clodio in occasione della prima udienza del Processo bis sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta quasi 9 anni fa sei giorni dopo il suo arresto per possesso di marijuana. Durante l’udienza di oggi dovrebbero iniziare le ...

Scuola - pronti via e gli Studenti sono già in piazza : "Dal Governo solo propaganda" : In vista della mobilitazione del 12 ottobre, martedì sera la Rete degli studenti Medi ha lasciato davanti al Ministero...