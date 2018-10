Studenti in piazza in tutta Italia Slogan contro il Governo | a Torino bruciati manichini

Studenti contro il governo - bruciati in piazza i manichini di Di Maio e Salvini - Le foto : Manifestazioni da Roma a Palermo, da Monza a Catanzaro. Slogan contro il governo giallo-verde, fumogeni e traffico in tilt. Prossimo appuntamento il 16-17 ottobre

Scuola - Studenti in piazza in trenta città : "Ribalteremo il governo del cambiamento" : Da Monza a Torino, da Roma a Napoli, da Bari a Catania migliaia di studenti medi, delle superiori e gruppi universitari scendono in piazza per protestare contro l'esecutivo: "Serve una scossa!" lo slogan scelto per l'iniziativa

Milano - corteo contro Salvini : Studenti in piazza : Più di un migliaio di persone, perlopiù appartenenti alla Rete studenti e al collettivo Casc Lambrate è partito ieri alle 10,30 da piazza Cairoli a Milano per protestare contro Salvini [VIDEO]e il suo governo d'infamia. I ragazzi si sono mobilitati contro il progetto di Scuole sicure ma anche contro la politica della paura e dell'odio del Ministro dell'Interno. 'Lo studente paura non ne ha' È questo il grido di battaglia degli studenti che ieri ...

Milano - Studenti in piazza : proteste contro Salvini e il governo : Ed ecco far la comparsa anche di elementi che ben poco hanno a che vedere col mondo della scuola, come gli striscioni con le scritte 'Disobbedisci al governo dell'ignoranza' o i cori 'Siamo tutti ...