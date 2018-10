Studenti in piazza in tutta Italia contro il governo

Venerdì 12 ottobre Studenti in piazza in tutta Italia : Roma, 10 ott., askanews, - Arriva ottobre, tornano le proteste degli studenti. Venerdì prossimo 12 ottobre è il gorno della prima mobilitazione studentesca nazionale dell'anno scolastico, la prima con ...

Venerdì Studenti in piazza in tutta Italia per un 'vero cambiamento' : E' fissata a Venerdì 12 ottobre la prima mobilitazione studentesca di quest'anno scolastico. "Serve una scossa!", è lo slogan scelto per l'iniziativa organizzata dalla Rete della Conoscenza. Da Milano ...

Milano - corteo contro Salvini : Studenti in piazza : Più di un migliaio di persone, perlopiù appartenenti alla Rete studenti e al collettivo Casc Lambrate è partito ieri alle 10,30 da piazza Cairoli a Milano per protestare contro Salvini [VIDEO]e il suo governo d'infamia. I ragazzi si sono mobilitati contro il progetto di Scuole sicure ma anche contro la politica della paura e dell'odio del Ministro dell'Interno. 'Lo studente paura non ne ha' È questo il grido di battaglia degli studenti che ieri ...

Milano - Studenti in piazza : proteste contro Salvini e il governo : Ed ecco far la comparsa anche di elementi che ben poco hanno a che vedere col mondo della scuola, come gli striscioni con le scritte 'Disobbedisci al governo dell'ignoranza' o i cori 'Siamo tutti ...

"Fermo e Pasta" ai blocchi di partenza. Piazza del Popolo pronta a ospitare otto cuochi - gli Studenti del Carlo Urbani e la cucina gluten ... : Perciò voglio fare i miei complimenti a tutti per questo evento che ha sì come obiettivo quello di animare il centro storico ma anche aiutare l'economia del nostro territorio.' 'Una manifestazione ...

Processo Cucchi : Centinaia di Studenti a Piazzale Clodio : Roma- ‘Sappiamo chi e’ stato, con Stefano nel cuore, con il sangue negli occhi’. Con questo striscione, rivolto verso il Tribunale, e’ iniziato a Roma il presidio degli studenti a Piazzale Clodio in occasione della prima udienza del Processo bis sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta quasi 9 anni fa sei giorni dopo il suo arresto per possesso di marijuana. Durante l’udienza di oggi dovrebbero iniziare le ...

Scuola - pronti via e gli Studenti sono già in piazza : "Dal Governo solo propaganda" : In vista della mobilitazione del 12 ottobre, martedì sera la Rete degli studenti Medi ha lasciato davanti al Ministero...