Studenti contro il governo | bruciati in piazza i manichini di Di Maio e Salvini - Le foto

Studenti in piazza in tutta Italia. Slogan contro il Governo - a Torino bruciati manichini di Di Maio e Salvini : Studenti in piazza in tutta Italia per il diritto allo studio. Migliaia di ragazzi sfilano nelle strade, cori e Slogan contro il Governo, degenerati a Torino, dove sono stati bruciati i manichini raffiguranti Luigi Di Maio e Matteo Salvini."Oggi siamo in piazza perché subiamo l'ingiustizia quotidiana di costi economici insostenibili per studiare. La manovra finanziaria annunciata dal Governo - afferma Giacomo Cossu, Coordinatore nazionale ...

Scuola - Studenti in piazza in tutt'Italia contro il governo : Primo sciopero generale della Scuola al tempo del governo gialloverde. Lo ha indetto l'Unione degli studenti, che annuncia ulteriori mobilitazioni nei prossimi mesi per ottenere un cambiamento ...

Scuola - Studenti in piazza in tutta Italia per il diritto allo studio e contro i tagli : Prima manifestazione del nuovo anno scolastico. Cortei e sit-in in molte città. A Roma i ragazzi sfilano fino alla sede del ministero in viale Trastevere

Studenti in piazza in tutta Italia contro il governo : Roma, 12 ott., askanews, - Arriva ottobre, tornano le proteste degli Studenti. Oggi è il gorno della prima mobilitazione studentesca nazionale dell'anno scolastico, la prima con Cinque Stelle e Lega ...

Milano - corteo contro Salvini : Studenti in piazza : Più di un migliaio di persone, perlopiù appartenenti alla Rete studenti e al collettivo Casc Lambrate è partito ieri alle 10,30 da piazza Cairoli a Milano per protestare contro Salvini [VIDEO]e il suo governo d'infamia. I ragazzi si sono mobilitati contro il progetto di Scuole sicure ma anche contro la politica della paura e dell'odio del Ministro dell'Interno. 'Lo studente paura non ne ha' È questo il grido di battaglia degli studenti che ieri ...

Due Studenti dell'Ipsia progettano 'FrigoNET' - il frigorifero controllabile con il telefono cellulare : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Controlli il frigorifero di casa mentre sei comodamente seduto al bar e sorseggi il tuo aperitivo preferito. Non è fantascienza, semmai scienza, ed è uno dei cinque progetti presentati dagli studenti Simone Carboni e Daniele Capriotti dell'Ipsia 'Guastaferro' di San Benedetto, i quali, accompagnati dal professor Franco Tufoni , hanno ...

Milano - Studenti in piazza : proteste contro Salvini e il governo : Ed ecco far la comparsa anche di elementi che ben poco hanno a che vedere col mondo della scuola, come gli striscioni con le scritte 'Disobbedisci al governo dell'ignoranza' o i cori 'Siamo tutti ...

Lancia pietre contro Studenti - bloccato : ANSA, - NAPOLI, 3 OTT - Tira pietre contro alcuni studenti e ne ferisce quattro, tutti minorenni. E' accaduto a Pozzuoli , Napoli, : i carabinieri hanno bloccato e denunciato un 21enne già noto alle ...

Il giurista Pietro Ichino : «Studenti - ribellatevi a questa manovra. È contro di voi» : Pietro Ichino fa l’appello ai suoi studenti, ma questa volta non è alfabetico. È piuttosto un invito a ribellarsi contro la manovra economica proposta dal governo gialloverde. Quando passeggia per i corridoi dell’Università Statale di Milano in cui insegna, il giuslavorista ed ex senatore del Pd guarda sempre i muri e le loro bacheche. «Vedo affissi manifesti di protesta e convocate riunioni sulle questioni più disparate, dal “numero ...

Raid contro i migranti - fermati tre Studenti universitari - : Residenti a Ceprano, nel Frusinate, avrebbero messo in atto almeno sette aggressioni in diverse regioni italiane. Nelle loro abitazioni sono stati trovati bastoni, mazze da baseball, sfollagente, ...

Ateneo di Bologna - Studenti e professori contro la politica dell'odio : Da Servillo a Bergonzoni, da Cacciari a Moni Ovadia: l'1 e 2 ottobre decine di artisti e intellettuali prenderanno parola sul palco di piazza Verdi: "Basta razzismi e attacchi ai diritti civili"

Scontro tra due bus di Studenti : morto un ragazzo - un altro è grave : Uno studente è morto e altri due ragazzini sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave. E' questo il tragico bilancio dello Scontro tra due autobus di linea avvenuto intorno davanti alla stazione ...

Scontro tra bus all'uscita di scuola - feriti tre Studenti nella Bergamasca : due sono gravi : A Gazzaniga, stavano tornando a casa dopo la fine delle lezioni. Serie le condizioni di un sedicenne ferito alle gambe e di un quattordicenne con un'emorragia interna