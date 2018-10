Striscione ultrà per Ilaria Cucchi che ora vuole le scuse di Salvini

Blastingnews

(Di venerdì 12 ottobre 2018) La testimonianza-confessione di Francesco Tedesco, uno dei tre carabinieri imputati nel processo per la morte di Stefano, ha sicuramente dato una scossa mediatica al caso. Infatti dopo l'ammissione del pestaggio, si sono moltiplicati gli attestati di vicinanza e solidarieta', soprattutto verso, la sorella di Stefano che in questi nove lunghissimi anni, non ha mai arretrato di un centimetro alla ricerca della verita'. Vicinanza adagli Ultra' Lecce Anche a Lecce gli ultra' della squadra cittadina hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla sorella di Stefano con unoesposto su una trafficata via: Forza, con te fino alla verita'. Il mondo delle curve si era gia' espresso sul caso, in ordine di tempo prima di Lecce, gli ultras della Roma, dopo la proiezione del film documentario sugli ultimi giorni del geometra ...