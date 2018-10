Striscia la Notizia | scoop su Jimmy Ghione | ha una nuova compagna? Le foto

caffeinamagazine

: Stefania Petyx di 'Striscia la notizia' aggredita durante un servizio #striscialanotizia - MediasetTgcom24 : Stefania Petyx di 'Striscia la notizia' aggredita durante un servizio #striscialanotizia - Striscia : E il #TapiroDoro questa sera va a... #BelenRodriguez!!! @Fiorello sappi che ti ha superato col numero di Tapiri ?? ??… - BSBitalianCrew : 11 anni fa! I Backstreet Boys a Striscia la Notizia! Chi ricorda la puntata? -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Di solito sono gli inviati dilaa tirare fuori il privato di vip e persone comuni, tra inchieste,e scandali. Questa volta, invece, è finito nel mirino dei paparazzi uno dei volti storici del Tg satirico di Antonio Ricci, sul cui privato, appunto, vige il massimo riserbo. Lui èche, pensate, ha iniziato a collaborare con, dove si occupa più che altro dell’aerea di Roma, nel lontano 1998. Classe 1964, all’anagrafe Gianluigie tifosissimo del Torino, ha anche condotto due stagioni dila domenica. La sua vita privata? Non se ne parla praticamente mai e ci ha messo un po’ prima di confermare la separazione da Tania Paganoni, sposata nel 2003 e madre dei suoi due figli. L’aveva fatto in un’intervista fiume rilasciata al settimanale Oggi dove non aveva nascosto il suo dolore. Anche perché non se ...