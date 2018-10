Striscia di Gaza | nuovi scontri al confine | 6 palestinesi uccisi Ultime notizie | 112

Gaza : fonti Striscia - 37 manifestanti palestinesi feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Medio Oriente : Banca mondiale - economia Striscia di Gaza in "caduta libera" : Washington, 25 set 12:49 - , Agenzia Nova, - L' economia della Striscia di Gaza è in "caduta libera". E' questo il monito lanciato oggi da un rapporto della Banca mondiale , che chiede... , Res,

La tensione estenuante ai check point per entrare e uscire da Gaza - Diario dalla Striscia : ... per via delle telecamere e dei militari che ti controllano dalle torrette, erano un modo per distaccarsi da questo mondo prima di poter tornare nel mondo reale fatto di elettricità, acqua potabile, ...