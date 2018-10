StraGenova nel cuore – A due mesi dal crollo del ponte Morandi | la corsa di chi ‘rialza

sportfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Domenica 14 ottobre si tiene l’edizione speciale dellanel”, organizzata dall’Uisp: il via alle 10 dalla Lanterna Unache unisce, quante volte l’abbiamo detto? La “nel” di domenica 14 ottobre è qualcosa di più: una comunità di persone e una città ferita che insieme alzano la testa, si ritrovano e corrono per guardare in avanti. A dueesatti daldel, appuntamento alle ore 10 per il via dal varco portuale di San Benigno, per seguire il tracciato della strada portuale sotto la Lanterna in direzione Ponente. Per tutti, il momento di raccoglimento scatterà alle 11.36, ora esatta deldel: in qualunque punto del percorso si troveranno, i partecipanti si fermeranno per osservare un minuto di silenzio, accompagnato dal lancio di 43 palloncini, in ricordo delle vittime. “Crescono le ...