Storia politica di David Ermini | un renziano ordinario al Csm

Politici vs. burocrati - una costante della Storia italiana. "Ma mai nessuno aveva attribuito ai funzionari una volontà politica" : Il primo scontro che ebbe Benito Mussolini, appena pochi mesi dopo aver preso il potere, fu con il rigore del ragioniere di stato Vito De Bellis, un sacerdote dei conti descritto dall'allora ministro delle finanze, Alberto De Stefani, come un uomo emaciato, dallo sguardo febbrile, insonne per la responsabilità di proteggere il bilancio pubblico dall'attacco dei "roditori" che desideravano solo spolparlo.Ai tempi, il conflitto si accese ...

Giovanna Melodia - l’ex fidanzata di Luigi Di Maio : “La nostra Storia non ha retto lo stress della politica” : Giovanna Melodia ha rivelato al settimanale Oggi i motivi che hanno portato alla rottura della sua relazione con il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. “È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese… Lasciarci è stata una scelta maturata e condivisa da entrambi, non si poteva andare avanti” ha raccontato in un’intervista ...