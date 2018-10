Stipendi | elemento perequativo | Di Maio conferma il rinnovo nel 2019

scuolainforma

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ultime notizie 12 Ottobre 2018,scuola e pubblico impiego – Ladeldell’per il prossimo anno solare è oramai certa. I docenti non avranno nulla da temere. Are questa importante notizia, attesa da tutti, è stato lo stesso leader pentastellato. Luigi Dinon parla specificatamente dicontrattuale per il personale delle PA, ma garantisce nel contempo il suo impegno e quello del governo per garantire ladel famosoanche per il. In questo modo – precisa il ministro – si manterranno invariate le somme all’interno dei cedolini deglidegli insegnanti e di tutto il personale della Pubblica Amministrazione. Diildell’anche per il: ultime notizie 12/10scuola e pubblico impiego Lapositiva viene ...