Stefano Cucchi | sorella Ilaria Lo Stato chieda scusa La Russa

Altri due carabinieri sono indagati per la morte di Stefano Cucchi : sono sospettati di aver falsificato documenti relativi a quanto accaduto nel 2009 The post Altri due carabinieri sono indagati per la morte di Stefano Cucchi appeared first on Il Post.

Stefano Cucchi : altri due carabinieri indagati. Perquisizione per il comandante stazione Tor Sapienza Tedesco sarà ascoltato entro gennaio : Dopo le ammissioni di Tedesco, altri due militari della caserma sono ora indagati in relazione agli atti falsificati per nascondere il pestaggio

Stefano Cucchi : altri due carabinieri indagati. Perquisizioni per comandante stazione Tor Sapienza Tedesco sarà ascoltato entro gennaio : Dopo le ammissioni di Tedesco, altri due militari della caserma sono ora indagati in relazione agli atti falsificati per nascondere il pestaggio

Stefano Cucchi - la battaglia per la verità è anche di destra : Qualche anno fa, ai tempi della morte di Stefano Cucchi, una destra diversa cercò umilmente di dire che bisogna stare sempre dalla parte della verità, che parteggiare sempre e comunque per chi porta la divisa non è giusto, che chi ha un potere deve esercitarlo con sobrietà. Cercò, cercammo, di dire che una divisa è una responsabilità e non un’assicurazione di impunità, un lasciapassare per vigliaccate commesse sventolando un distintivo. Cercammo ...

Stefano Cucchi : altri 2 carabinieri indagati/ Ultime notizie - si allarga l’inchiesta - Tedesco “Sono rinato” : Stefano Cucchi, carabiniere Tedesco confessa dopo 9 anni: “Colpito con calci e schiaffi. Non potevo dire la verità ma...”. Le Ultime notizie: svolta nel caso relativo alla morte del geometra(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Stefano Cucchi - CARABINIERE TEDESCO : “SONO RINATO”/ Ultime notizie : sarà ascoltato in aula entro gennaio : STEFANO CUCCHI, CARABINIERE TEDESCO confessa dopo 9 anni: “Colpito con calci e schiaffi. Non potevo dire la verità ma...”. Le Ultime notizie: svolta nel caso relativo alla morte del geometra(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:07:00 GMT)

Tutte le tappe del caso Stefano Cucchi : Dall'arresto del 2009 alla morte qualche giorno dopo al Pertini di Roma, fino alla confessione del carabiniere Francesco Tedesco

Ilaria Cucchi : con Stefano voglio difendere tutti gli ultimi : Roma, 12 ott., askanews, - Ilaria Cucchi difendendo suo fratello Stefano vuole "difendere tutti gli ultimi". Lo ha detto intervistata da Radio Rtl 102.5 all'indomani del colpo di scena che ha visto il ...

Il carabiniere che ha accusato i colleghi di aver pestato Stefano Cucchi : "Sono rinato - non mi interessa se sarò destituito dall'Arma" : "Sono rinato. Ora non mi interessa nulla se sarò condannato o destituito dall'Arma". Sono le parole che Francesco Tedesco ha affidato ieri al suo avvocato, Eugenio Pini, dopo la notizia delle sue accuse a due carabinieri per il pestaggio di Stefano Cucchi. "Ho fatto il mio dovere; quello che volevo fare fin dall'inizio e che mi è stato impedito", ha aggiunto Tedesco al suo avvocato. Tedesco è imputato, assieme ai carabinieri ...

Stefano Cucchi - carabiniere Tedesco confessa dopo 9 anni/ Ultime notizie - “Colpito con calci e schiaffi” : Stefano Cucchi, carabiniere Tedesco confessa dopo 9 anni: “Colpito con calci e schiaffi. Non potevo dire la verità ma...”. Le Ultime notizie: svolta nel caso relativo alla morte del geometra(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:45:00 GMT)

Caso Cucchi : Ilaria Cucchi - sorella di Stefano ospite a Sky TG24 - : Il giorno dopo la svolta nel processo sulla morte di Stefano Cucchi, in cui un carabiniere imputato ha ammesso il pestaggio e accusato altri due colleghi, la sorella ribadisce: "La verità era sotto ...

Tutte le tappe del caso Stefano Cucchi : (foto: Ap/LaPresse) Giovedì 11 ottobre è stato un giorno importante nel processo sul caso di Stefano Cucchi, il giovane romano arrestato ormai nove anni fa (era il 15 ottobre del 2009) e deceduto a il 22 ottobre all’ospedale Pertini di Roma. Per la prima volta uno degli imputati, il carabiniere Francesco Tedesco, ha parlato delle violenze subìte dal giovane romano, accusando apertamente i colleghi dell’arma Raffaele D’Alessandro e Alessio Di ...

Stefano Cucchi - nove anni per avere giustizia sono troppi : Il caso Cucchi ci deve fare riflettere anche sui tempi irragionevoli della giustizia. A prescindere dalle responsabilità o meno anche di qualche magistrato. Perché sono trascorsi almeno 9 anni e passerà ancora del tempo prima di accertare con una sentenza (e forse anche definitiva) la responsabilità dei rei. Dei quali già oggi si sanno i nomi. Ora è certamente il tempo del tributo a una grande e ostinata donna come Ilaria Cucchi, che contro ogni ...

Stefano Cucchi - Giovanardi : "Non devo chiedere assolutamente scusa alla famiglia. Perché dovrei?" : "chiedere scusa alla sorella e alla famiglia di Stefano Cucchi? E Perché dovrei farlo? Non devo assolutamente chiedere scusa". Così, ai microfoni de La Zanzara, Radio24,, risponde l'ex senatore di ...