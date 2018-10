Stefano Cucchi | la battaglia per la verità è anche di destra

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Qualche anno fa, ai tempi della morte di, unadiversa cercò umilmente di dire che bisogna stare sempre dalla parte della, che parteggiare sempre e comunque per chi porta la divisa non è giusto, che chi ha un potere deve esercitarlo con sobrietà. Cercò, cercammo, di dire che una divisa è una responsabilità e non un’assicurazione di impunità, un lasciapassare per vigliaccate commesse sventolando un distintivo. Cercammo di far capire che chi sbaglia in divisa sbaglia due volte, perché approfitta di una posizione di supremazia giuridica e psicologica. Non ci fu niente da fare. Unaestrema, capace solo di riempirsi la bocca di slogan bavosi e di esprimersi con la faccia cattiva per fare più paura, è rimasta arroccata nelle sue certezze apodittiche dettate da un pensiero forte, adatto a creare una parvenza di potenza là dove, evidentemente, c’è solo ...