Stefano Cucchi - Giovanardi : “Non devo chiedere assolutamente scusa alla famiglia. Perché dovrei?” : “chiedere scusa alla sorella e alla famiglia di Stefano Cucchi? E Perché dovrei farlo? Non devo assolutamente chiedere scusa“. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), risponde l’ex senatore di centrodestra Carlo Giovanardi, che difende la sua posizione sul caso Cucchi, anche dopo le clamorose rivelazioni di oggi. “Di cosa devo chiedere scusa?” – continua – “Continuo a dire quello che ho sempre detto dall’inizio: mi rimetto alle autorità ...

Stefano Cucchi - carabiniere confessa il pestaggio : 'Calci in faccia mentre era a terra' : Questa mattina, durante le prime fasi dell'udienza del processo [VIDEO] sul caso Cucchi, è emerso come il carabiniere Francesco Tedesco abbia esplicitamente ammesso il pestaggio del 31enne geometra romano, morto nel 2009 mentre era in custodia cautelare. Il carabiniere ha chiamato in causa due degli altri quattro imputati, accusandoli di aver violentemente picchiato il giovane in quanto si era 'rifiutato di collaborare'. Le parole del ...

Stefano CUCCHI/ Quella morte è una vergogna per tutti - ora ci vuole il metodo Bergoglio : Nove anni di silenzi e menzogne, sul caso CUCCHI. Il carabiniere Francesco Tedesco ha ammesso il pestaggio. STEFANO Chucchi, segno di contraddizione per tutti. MONICA MONDO(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 06:08:00 GMT)CASO CUCCHI/ L'omertà uccide più dell'epilessia, di M. MondoCASO CUCCHI/ Se la burocrazia uccide più della cattiva giustizia, di M. Mondo

La verità su Stefano Cucchi - finalmente : Un vero e proprio shock per l'Arma dei carabinieri: uno shock per lo Stato. A 9 anni esatti dai fatti, al processo per la morte di Stefano Cucchi viene fuori quello che molti sospettavano, quello che la sorella Ilaria ha sempre cercato di provare, quello che viene raccontato nel film "Sulla mia pelle". È il rimorso di un collega, anche lui imputato, a imporre una verità scomoda: Stefano è morto dopo aver subito un pestaggio ...

Processo Cucchi - il padre di Stefano ringrazia gli studenti in protesta : "Volevo ringraziarvi per tutto quello che state facendo, per la vostra sensibilità e partecipazione, anche a nome di mia moglie e di Ilaria." Così il padre di Stefano Cucchi agli studenti che si sono ...

Caso Cucchi - Boldrini : “Ilaria - nessuno potrà ridarti Stefano - ma hai infranto il muro dell’omertà” : "Ora, finalmente, sta emergendo la verità. È vero, nessuno ti restituirà Stefano, ma hai dimostrato a tutti che quando ci si impegna per una causa giusta e lo si fa con intelligenza e determinazione, come hai fatto tu, si può infrangere il muro dell’omertà e dell’ipocrisia. Io ti abbraccio e ti sono accanto. E sarò al tuo fianco fino a quando non si avrà giustizia", ha scritto l'ex presidente della Camera Laura Boldrini in una lettera ...

Caso Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : dopo 9 anni si è rotto il muro - : Le parole della sorella di Stefano Cucchi dopo la svolta nel processo per la morte del fratello, con un imputato che ha ammesso che c'è stato il pestaggio . "Oggi sappiamo la verità su quanto ha ...

Chi sono Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo - i carabinieri accusati di aver pestato Stefano Cucchi : "Raffaè, se ti buttano fuori tu che lavoro vai a fare?", "Vado a fare le rapine agli orafi". Non è un discorso scherzoso tra amici, ma quello che si sente in un'intercettazione fatta nell'ambito delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Nella registrazione - pubblicata da Il Corriere della Sera nel 2015 - si sentono i carabinieri coinvolti nella vicenda commentare gli sviluppi delle indagini. sono a bordo dell'auto di servizio, ...

Giovanardi : “Di cosa dovrei chiedere scusa? Stefano Cucchi è morto a causa della droga” : "Di cosa devo chiedere scusa? Non mi vergogno di nulla, le perizie hanno sempre escluso morte per percosse, prendetevela con loro. Dissi che le guardie carcerarie erano vittime come Cucchi, per loro fu un calvario. Tutte le perizie dicono che la prima causa di morte di Cucchi è stata la droga e sicuramente la droga è stata una concausa del suo destino. Prima di condannare i carabinieri facciamo finire i processi, poi eventualmente paghino", ha ...

Il carabiniere accusa due colleghi : 'Calci in faccia e colpi alla testa così è morto Stefano Cucchi' : Colpo di scena nel processo Cucchi. A inizio udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte del giovane il pm Giovanni Musarò ha reso noto un'attività integrativa ...