Statali | ora è rebus liquidazioni 600 milioni per i contratti

Statali - ora è rebus liquidazioni. Per i contratti seicento milioni : Rischiavano di restare a bocca asciutta. Invece, in zona Cesarini, il governo si prepara a stanziare per gli Statali circa 600 milioni di euro nella prossima manovra. Soldi che, tuttavia, non ...

Ponte Morandi - Giorgetti : “Statalizzare le autostrade? Non sono persuaso. Bisogna cambia il codice degli Appalti” : Non vede i termini per una legge ad hoc per ritirare la concessione ad Autostrade per l’Italia, non è d’accordo alla nazionalizzazione della rete, spera che sia modificato presto il codice degli Appalti. Dopo la lettera del premier Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti interviene al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini e si esprime sui rapporti tra l’esecutivo e Autostrade per l’Italia. A ...