Stampa francese | Platini denuncia ignoti per calunnia | Blatter nel mirino

(Di venerdì 12 ottobre 2018)percontro, è l’azione legale intrapresa dall’ex presidente dell’Uefa, Michel, inoltrata alla magistraturaper chiarire la vicenda che ha portato la Fifa a sospendere per 4 anni (fino a ottobre 2019) l’ex numero 10 in relazione a un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri effettuato dall’allora presidente della Fifa, Joseph, nei suoi confronti. A quanto rivela il quotidiano‘Le Monde’,avrebbe presentatopere associazione a delinquere al tribunale di Parigi lo scorso settembre per far luce su chi tra i dirigenti della Fifa, tra questi, ha fatto emergere la vicenda del compenso pagato dalla Fifa a ‘Le Roi’ nel 2011 per una consulenza che risaliva al quadriennio che va dal 1998 al 2002. (AdnKronos)L'articolo...