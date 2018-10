Spunta l' ipotesi Minniti come candidato alla segreteria del Pd

Spunta l'ipotesi di inserire nel decreto fiscale il condono per le mini-cartelle sotto ai mille euro : Potrebbe essere uno stralcio totale quello in arrivo per le mini-cartelle sotto i mille euro. La cancellazione riguarderebbe i debiti più vecchi, quelli accumulati tra il 2000 e il 2010 che giacciono in gran parte nei cassetti dei contribuenti anche da prima della crisi economica.La norma rientrerebbe nel decreto fiscale a cui il governo sta lavorando, con l'obiettivo di arrivare con il testo definitivo sul tavolo del consiglio dei ...

Toti scuote ancora Forza Italia - e Spunta l'ipotesi di un nuovo soggetto sovranista : Rimane ancora in Forza Italia? "Se c'è ancora, se me la trovate". Quella di Giovanni Toti voleva essere solo una battuta ma ha irritato non poco tutto lo stato maggiore azzurro. "Una frase infelice", taglia corto Mariastella Gelmini; "Si lamenta da tre anni ormai. Se avesse dato un contributo avremmo avuto due braccia e due gambe in più per scalare la montagna", la reazione di Mara Carfagna. Il ...

Pensioni - quota 100 sempre più probabile : Spunta ipotesi nuovo vincolo : Non si placano le diatribe sulla pensione anticipata con quota 100 [VIDEO]: sui social la misura non convince i lavoratori, specie i precoci, le donne e gli esodati, che la reputano inutile alla loro sorte previdenziale e assolutamente lontana dalla promesse fatte in campagna elettorale. Il problema grosso della quota 100 è che non sara' esente da vincoli, ma anzi, vi saranno ben 3 paletti, 2 confermati, l’altro sarebbe allo studio del Governo, ...

Pace fiscale - Spunta tetto a 200mila euro. Ipotesi "stralcio" per le mini cartelle : Si studia flat tax retroattiva al 15%. Bitonci sulle piccole cartelle: "Valutiamo stralcio sotto mille o 5mila euro"

Pensioni - Spunta un nuovo paletto : l'ultima ipotesi sulla Quota 100 : Secondo "Il Messaggero", allo studio del governo ci sarebbe l'introduzione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da...

Crescent - oggi la sentenza De Luca : piano B - Spunta l'ipotesi Roberti : «De Luca è tranquillo, perché sa di essere innocente»: i collaboratori più stretti del presidente della Regione spiegano che non c'è nessuna exit...

L'Aquarius senza una bandiera. E ora Spunta l'ipotesi Vaticano : Salvare le persone è più importante di ogni considerazione politica'. La Ong chiede un 'atto politico' dall'Ue o a uno Stato membro, ma al momento nessuno sembra volersi sobbarcare il problema. ...

Università dell'Insubria - Spunta l'ipotesi di un dipartimento di scienze umane a Como : Varese ne ha quattro: scienze Teoriche e Applicate, Economia, Medicina e Chirurgia e Biotecnologia. L'ipotetico terzo dipartimento comasco, dedicato agli studi e alle scienze umanistiche, potrebbe ...

Pensioni - Spunta l'ipotesi quota 100 con penalità per chi esce prima : Di Maio a lavoro per il superamento della Legge Fornero , assicurando ancora una volta che ci sarà una pensione di cittadinanza minima pari a 780 euro . Tra le varie ipotesi a supporto di quota 100 , ...

Pensioni - per Quota100 Spunta l'ipotesi penalità dell’1 - 5% per ogni anno di anticipo : Importanti novita' in vista per quanto riguarda la riforma Pensioni che verra' attuata dal Governo Conte all'interno della prossima manovra finanziaria 2019. Come riportato dal quotidiano economico 'Il Sole 24 ore', l'esecutivo starebbe studiando una serie di paletti per rendere meno 'pesante' la misura Quota 100 sui conti pubblici. Infatti, gli 8 miliardi di spesa inizialmente previsti per il solo 2019 per la Quota 100 con 62 anni di eta' ...

Spunta una nuova ipotesi di riforma : pensioni quota 100 con almeno 36 o 37 anni di contributi : Una nuova ipotesi di riforma sarebbe al vaglio del governo e prevede il pensionamento con quota 100 ma con contribuzione minima pari ad almeno 36 o 37 anni. In sostanza, con un minimo di 36 anni di versamenti contributivi, nel 2019 uscirebbero almeno 450mila lavoratori in più rispetto alle attuali regole, mentre con l'asticella della contribuzione spostata a 37 anni i lavoratori uscenti ammonterebbero a 410mila in più rispetto a oggi.Continua a ...

Pensioni : Quota 100 - Spunta l'ipotesi sulla limitazione della misura alle categorie deboli : Resta ancora una parentesi aperta quella dedicata al tema delle Pensioni ed in particolare alla famigerata Quota 100; una misura non proprio semplice da attuare, vista la particolarita' e i costi che le casse dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sarebbero costrette a sostenere. In vista della riapertura del cantiere sulla nuova Legge di Bilancio 2019, infatti, il Governo giallo-verde [VIDEO]sta studiando diverse ipotesi riguardanti ...

Pensioni anticipate e Q100 : Spunta nuova ipotesi con 35 anni di versamenti : Tra le ultime ipotesi di flessibilizzazione del comparto previdenziale tramite la quota 100 emerge anche un'opzione a partire dai 65 anni di età (con 35 anni di versamenti) al fianco dell'avvio della quota 41 per i lavoratori precoci, anche se non è chiaro se andrebbe a sostituire quella di partenza dai 62 anni anagrafici (con 38 anni di contribuzione). È quanto riporta la stampa specializzata, ricordando che lo scenario generale dovrebbe ...