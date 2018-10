Spread chiude in lieve rialzo a 307 | 5

Piazza Affari - lo Spread chiude in lieve calo a 296 : rendimento decennale 3 - 41% : L'Italia, inoltre, rimane ancora sorvegliata speciale, nel giorno in cui il ministro all'Economia, Giovanni Tria, ha di nuovo spiegato in Parlamento la manovra economica, sottolineando che il ...

Borsa chiude a -1 - 71%. Spread a 296 : 18.03 Borsa chiude a -1,71%. Spread a 296 Piazza Affari peggiora e chiude la seduta in netto calo, in linea con le altre Borse europee. Pesa anche l'andamento negativo di Wall Street, appesantita dai titoli tecnologici. L'indice Ftse Mib lascia sul terreno l'1,71% a 19.719. Raffica di vendite sulle azioni del lusso. Contrastate le banche. Lo Spread Btp-Bund ripiega a 296 punti base, dopo aver oscillato fino ai 300. Tasso del decennale ...

Milano chiude positiva - Spread sotto 300 punti : Le Borse europee chiudono in rialzo e Milano prova a rialzare la testa dopo le ultime sedute sotto pressione. L'indice Ftse Mib, dopo una seduta volatile, registra un rialzo dell'1,06%, lo spread dopo ...

Lo Spread chiude a 306. Borsa giù - banche e Juve sotto pressione Lo Spread in diretta|Borsa : gli indici : Il rendimento del Btp sfiora il 3,60%. Pesante Piazza Affari: -2,43%, l’indice principale sotto i 20 mila punti. Titoli bancari a fondo. Salvini: colpa degli speculatori alla Soros, il governo va avanti. Il caso Ronaldo pesa sulla Juventus: -4%

Lo Spread chiude a quota 303 punti. Borse - Milano maglia nera : -2 - 43% : Ancora alta tensione sui mercati per la manovra che si appresta a varare il governo gialloverde con lo spread sopra quota 300 punti base e Piazza Affari in calo di oltre due punti percentuali. Gli...

Spread oltre i 300 punti. Piazza Affari - maglia nera - chiude a -2 - 43% : In rosso anche le principali Borse europee. I mercati tremano per la manovra in deficit del governo giallo-verde e per il braccio di ferro tra Bruxelles e l'Italia - Il braccio di ferro tra Italia e ...

Borsa - Milano chiude in calo -1 - 30% - Spread Btp-Bund a 284 punti : Roma, 5 ott., askanews, - Finale di seduta in ribasso a Piazza Affari, con una dinamica che nel pomeriggio si è appesantita in tutta Europa. L'indice Ftse-Mib ha segnato un meno 1,30 per cento, mentre ...

Spread Btp Bund chiude in rialzo a 285 : ANSA, - ROMA, 5 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund chiude la settimana a 285 punti base, in rialzo dai 279 di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,42% , 3,32% ieri, .

Piazza Affari chiude in calo - -0 - 59% - - Spread sotto i 280 punti : Milano, 4 ott., askanews, - Chiusura in territorio negativo per Piazza Affari, che solo ieri aveva interrotto una lunga scia di segni meno: l'indice principale Ftse Mib ha ceduto lo 0,59% a 20.612 ...

Piazza Affari rimbalza e chiude a +0 - 84% Lo Spread in netto calo sotto quota 300 : "Il profilo di andamento del deficit vedra' nel 2019 un aumento contenuto rispetto al 2018 e un graduale ridursi negli anni successivi". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria spiegando che "per impostare la manovra il governo parte da un tendenziale del 2% nel 2019, se aggiungiamo 0,2 punti per gli investimenti si arriva gia' al 2,2 per cento e' pur con un deficit che ci allontana ...

Spread chiude in calo a 283 punti : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in deciso calo, a 283 punti base dai 303 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,31% dopo una fiammata al 3,44% ieri, ...

Spread chiude a 301 punti - Conte “Euro irrinunciabile”/ Borghi “meglio moneta propria” : Piazza Affari in rosso : Claudio Borghi (Lega), "Italia meglio con moneta propria": l'Euro affonda, lo Spread vola oltre 300 punti base. Dietrofront del parlamentare, "nessuna uscita, anche se la mia idea resta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:35:00 GMT)