Sport e divertimento alla quinta Festa dei Giardini di Orvieto Scalo

Sport e divertimento al 'Ganzo' per il Torneo delle Sei : Per la cronaca il Torneo è stato vinto da Spoletonline , 1 a 0 in finale contro il Comune, . Ad arbitrare gli incontri è stato il signor Sergio Bernardini, che ha saputo interpretare perfettamente lo ...

Marettimo - sta arrivando #MoveMarettimo : Sport - divertimento e fitness : La spettacolare isola di Marettimo è pronta a riempirsi di ritmo, energia, musica e benessere per la prima edizione di #Move Marettimo , in programma da venerdì 7 a domenica 9 settembre 2018. Un evento ...

Palio delle Contrade – Pellegrino - Wierer e Vittozzi grandi star a Livigno tra neve - Sport e divertimento : Venerdì 24 agosto il Palio delle Contrade offre anche il grande spettacolo della 1K Shot. Fondo e biathlon ad alto livello in pieno centro a Livigno (SO) È già ora di mettere gli sci ai piedi a Livigno (SO). Col ferragosto alle spalle ecco un’opportunità unica, sciare in piena estate! Venerdì 24 infatti il “Palio delle Contrade” vedrà campioni e livignaschi sugli sci da fondo per una singolare sfida sulla neve. L’estate nel ‘Piccolo ...