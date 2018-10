Spie cinesi in trappola

ilfoglio

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Roma. Per la prima volta nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina, nei mesi scorsi un agente dell’intelligence cinese accusato di furto di segreti industriali è stato arrestato ed estradato in America, dove sarà messo a processo da un tribunale ordinario. A estradare l’agente non è stata la Cina,