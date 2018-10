Speciale Temptation Island | Sossio Aruta attaccato da tutti a U&D

Uomini e donne lascia il posto a Temptation Island Vip : lo Speciale “un mese dopo” in onda oggi : E alla fine Maria De Filippi ha dovuto cedere al volere di Mediaset, almeno così sembra, e impegnare un pomeriggio per lo speciale Temptation Island Vip 2018 un mese dopo che non andrà in onda martedì prossimo nel prime time, ma oggi. Le coppie vip che hanno preso parte alla prima edizione del reality sui sentimenti in versione vip saranno oggi in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45 e al posto della prima puntata settimanale del trono ...