Spazio | incidente Soyuz | in primavera nuovo lancio verso la ISS

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Il viaggiola Stazione Spaziale del cosmonauta russo Alexei Ovchinin e dell’astronauta Usa Nick Hague, “rimandato” ieri a causa dell’che ha interessato laMs-10, potrà avvenire nelladel 2019: lo ha annunciato l’ente spaziale russo Roscosmos, che ieri ha deciso la sospensione per precauzione di tutte le missioni con equipaggiol’ISS. Dopo ilfallito, i due astronauti, atterrati in Kazakistan, sono rientrati al centro spaziale “Città delle stelle” fuori Mosca. “I ragazzi voleranno di sicuro. Stiamo pianificando il loro volo per ladel prossimo anno“, ha spiegato il direttore dell’agenzia spaziale russa. L'articolo: inla ISS Meteo Web.