South Park contro I Simpson ancora per colpa di Apu - Video

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Il caso di Apu ne Isupera i confini di Springfield ed arriva fino a. E' stato l'episodio di mercoledì scorso (che da noi andrà in onda il 18 ottobre 2018 su Comedy Central, che sta trasmettendo la ventiduesima stagione in contemporanea con gli Stati Uniti) a tirare in ballo la polemica nata nei mesi scorsi relativa al personaggio indiano da sempre presente nel cartoon della Fox.Nel 2017 Hari Kondabolu realizzò il documentario "The Problem With Apu", in cui raccolse le testimonianze di numerosi indiani da tempo negli Stati Uniti che sostenevano come il personaggio (un chiaro stereotipo dell'indiano) abbia influenzato le loro vite.perdi Apu) -pubblicato su TVBlog.it 12 ottobre 2018 13:55.