Sossio Aruta e Ursula Bernardo protagonisti a Uomini e Donne L’incredibile uscita del

(Di venerdì 12 ottobre 2018). Nella puntata di giovedì è infatti andato in onda un speciale dedicato a Temptation Island, il programma che ha visto la coppia partecipare e dove, il calciatore e la sua dolce metà sono stati, nel male,. La coppia infatti, dopo un litigio, è scoppiata tornando a casa separata. Il calciatore, per difendersi dalle accuse che gli opinionisti, la sua ex fidanzata e il pubblico gli ha rivolto a causa del suo comportamento ambiguo nel programma, si è spinto a dire qualcosa di davvero impensabile. Una frase che ha letteralmente fatto calare il gelo in studio., infatti, ha parlato di ciò che è accaduto…nelle su mutande. “In questi 21 giorni era morto. Una sola volta si è svegliato, ed è quando ho sognato”. Sì, ovviamente parlava di quello…”. (Continua dopo la foto) Come detto, oltre ...