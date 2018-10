SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO Valeria Marini lo attacca | Non sai parlare!

Speciale Temptation Island - SOSSIO ARUTA attaccato da tutti a U&D : A distanza di un mese dalla fine delle registrazioni, è andata in onda una puntata Speciale di Temptation Island Vip, dove viene raccontato dalle coppie protagoniste cosa è successo dopo il falò. All'interno dello studio di Uomini e donne la prima coppia a raccontarsi è stata quella di Ursula e Sossio , quest'ultimo molto criticato dagli opinionisti in studio e dalla stessa Simona Ventura. Ursula ha rivelato nel corso della discussione che i due ...

SOSSIO ARUTA e Ursula Bernardo protagonisti a Uomini e Donne. L’incredibile uscita del calciatore : Sossio Aruta e Ursula Bernardo protagonisti a Uomini e Donne. Nella puntata di giovedì è infatti andato in onda un speciale dedicato a Temptation Island, il programma che ha visto la coppia partecipare e dove, il calciatore e la sua dolce metà sono stati, nel male, protagonisti . La coppia infatti, dopo un litigio, è scoppiata tornando a casa separata. Il calciatore , per difendersi dalle accuse che gli opinionisti, la sua ex fidanzata e il ...

Temptation Island VIP - SOSSIO ARUTA e Ursula Bennardo si sono lasciati : Falò di confronto infuocato fra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia divisa per 21 giorni a Temptation Island VIP si è ritrovata per cercare di capire se la loro storia d'amore può avere un seguito oppure subisce una battuta d'arresto totale. I due, rivedendosi, sono subito partiti con il piede storto attaccandosi l'un l'altra. E' Sossio a puntare da subito il dito: Me ne volevo andare via già solo dopo 4 giorni, hai mancato di ...