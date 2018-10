Sospetti di combine | il Psg si difende | Nessun coinvolgimento

Clamoroso Champions League - Sospetti di combine : girone del Napoli verso un incredibile ribaltone per una partita “truccata” : Novità clamorosa che riguarda la Champions League , ombre su una partita disputata nell’ultima giornata della competizione. Dubbi sulla partita che ha visto di fronte Psg e Stella Rossa, gara valida appunto per la seconda giornata e disputata lo scorso 3 ottobre, il risultato finale è stato di 6-1 a favore del club francese. Le autorità francesi avrebbero infatti aperto un’inchiesta sula partita per sospetti di una combine . ...

Perquisizioni in 12 società e Sospetti di combine - terremoto in Belgio - scoppia il caso Calciopoli : Il calcio belga trema. L’ombra dell’illecito, sportivo e non solo, si abbatte sul «foot belge». Partite truccate, frodi fiscali, riciclaggio di denaro, acquisti e scambi sospetti, corruzione. Su tutto questo indagano gli inquirenti in quella che è diventata una vera e propria maxi-operazione a tutti gli effetti. Perquisizione dentro e fuori il Belg...