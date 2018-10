Sony Xperia XZ2 aggiornamento Android Pie 9 0 iniziato a livello internazionale

Honor Play - Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact iniziano a ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie : Honor Play (solo in versione beta), Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact iniziano a ricevere anche in Italia l'aggiornamento ad Android 9 Pie. Contenti, vero? L'articolo Honor Play, Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact iniziano a ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo riconoscimento alle grandi potenzialità del Sony Xperia XZ3 in ambito multimediale arriva dallo staff di YouTube.

Sony Xperia XZ3 riceve le patch di sicurezza di ottobre 2018, ZUK Z2 e ZUK Z2 Pro ottengono invece la ZUI 4.0 (in beta) basata su Android 8.0 Oreo

Sony ha deciso di eliminare gli abbonamenti Gold e Silver nell'app Xperia Lounge, dicendo di volere valorizzare "tutti i clienti Xperia"

Con Xperia XZ3 l'intrattenimento non conosce limiti, grazie alla potente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845, che garantisce la connessione più veloce al mondo a 1.2 Gbps, e alla batteria da 3.300 mAh. Sony Xperia XZ3 arriva in vendita in Italia a 799 euro.

Sony Xperia XA3 Ultra, presunto nuovo phablet di fascia media del brand giapponese, è comparso nei primi render dettagliati.

Ad aggiornarsi in questo inizio di ottobre, tra gli altri, sono Samsung Galaxy Tab A 8.0, Samsung Galaxy A5 (2016), Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra

Stanno facendo il giro della Rete le immagini rendering che dovrebbero svelarci il design di Sony Xperia L3, smartphone prossimo alla presentazione

Oggi ci sono aggiornamenti in roll out per LG G5, Essential Phone PH-1, Sony Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra.

Il presunto Sony Xperia XA3 compare in una serie di render (anche a 360 gradi) in cui mostra il suo design. Lo smartphone di fascia media del produttore nipponico si presenta con cornici ridotte e doppia fotocamera posteriore.

Oggi ci sono Aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A8 (2018), Galaxy Note 3, Galaxy S8, Honor 7X, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia X, X Compact, XZ e XZs