Sono 29 milioni e non 50 gli utenti coinvolti nel furto di dati su Facebook

Economia sommersa - “nel 2016 è salita a 210 miliardi : 18 da attività illegali. Sono 3 - 7 milioni i lavoratori irregolari” : Nel 2016 il valore di Economia sommersa e attività illegali è salito a 210 miliardi dai 208 del 2015, anche se il suo peso sul pil è lievemente calato dal 14,4 al 12,6% del pil. Le sole attività illegali, cioè produzione e traffico di droga, prostituzione e contrabbando di tabacco, che dal 2014 Sono inserite nei conti nazionali e contribuiscono al prodotto interno loro, hanno generato un valore aggiunto di quasi 18 miliardi dai 17,2. La spesa ...

Gli affamati nel mondo Sono 124 milioni. E quasi 70 emigrano : Le regioni del mondo più colpite sono l'Asia meridionale e l'Africa a Sud del Sahara. In queste due aree si registrano i più alti tassi di denutrizione della popolazione, arresto di crescita, ...

Salvini bacchetta Tria sulla flat tax. "Non Sono 600 milioni ma 1.7 miliardi" : Un costo di 600 milioni di euro per la flat tax? 'No, sono molti di più: 1,7 miliardi'. E quanto afferma il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini, a margine della cerimonia a Spinaceto, ...

Genoa - Preziosi insiste : 'Ballardini? Ho speso 50 milioni - mi Sono stancato' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport afferma: 'Questione di convinzione; anche vincendo il Genoa sarebbe rimasto poco solido; abbiamo sofferto anche quando abbiamo vinto. Ballardini non mi ...

Istat : 5 milioni di poveri - 1 - 6 Sono stranieri : Cinque milioni di poveri in Italia, di cui 1,6 milioni sono cittadini di altre nazionalità. È il dato aggiornato al 2017, fornito dal presidente dell'Istat Maurizio Franzini in audizione sulla nota al ...

Istat : in Italia 5 milioni di poveri - 1 - 6 milioni Sono stranieri : In Italia vivono 5 milioni di individui in condizione di povertà assoluta, il massimo dal 2005 sia in termini di famiglie (1,778 milioni, pari al 6,9% delle famiglie residenti) che in termini di singole persone (8,4% dell’intera popolazione). È il dato - aggiornato al 2017 - che ha fornito il presidente dell’Istat Maurizio Franzini durante un’audiz...

Mattarella ricorda i migranti italiani 'Dal nostro Paese ne Sono partiti 26 milioni in cento anni' : 'L'emigrazione italiana ha spesso dimostrato di saper dare un'impronta determinante nei Paesi di approdo, in termini di idee, di energia, di creatività: dalla politica, all'economia, dalla cultura, ...

Ambiente - Coldiretti : Sono a rischio 1 - 7 milioni di animali da allevamento : Addio alla vecchia fattoria in Italia dove sono scomparsi 1,7 milioni tra mucche, maiali, pecore e capre negli ultimi dieci anni. È la Coldiretti a lanciare l'allarme in occasione dell'inaugurazione del Villaggio contadino nella Capitale dove è stata aperta per tutto il week end una vera e propria Arca di Noè per scoprire le piante, gli animali e i prodotti salvati dall'estinzione grazie al lavoro di ...

NYT - TRUMP EREDITÒ 413 MILIONI ELUDENDO IL FISCO/ Accusato di frode - replica "Non si Sono ripresi da elezioni" : Donald TRUMP ha ereditato 413 MILIONI di dollari ELUDENDO il FISCO: accusa del NYT. Il quotidiano della Grande Mela getta nuove ombre sul Presidente degli Stati Uniti.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:58:00 GMT)

PUBG : fino ad oggi Sono 13 milioni i cheater rimossi : Molti giocatori di PUBG si sono spesso lamentati del fatto che il gioco sia invaso da hacker di ogni tipo, dai wall hackers a quelli che usano aimbot. In generale dunque, il titolo non ha una bella fama in questo senso.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net sarebbero 13 milioni i giocatori rimossi da giugno 2017 per l'uso di programmi non autorizzati. La scoperta è stata fatta da un utente Reddit, sjk045 che ha calcolato questo numero ...

Festa dei nonni 2018 : Sono 12 milioni in Italia - 1 su 3 aiuta i figli - : Mentre Google dedica un doodle alla ricorrenza, la Fondazione Senior Italia diffonde i dati aggiornati sulla popolazione di nonni in Italia e spiega le iniziative per la giornata