Sondaggi politici elettorali | Lega e M5S in ribasso | pesa bocciatura Def

Blastingnews

: Essere popolari è utile a prendere decisioni che popolari non sono. Così hanno fatto i leader politici che hanno ca… - Linkiesta : Essere popolari è utile a prendere decisioni che popolari non sono. Così hanno fatto i leader politici che hanno ca… - FabioIozzi : Ultimi sondaggi politici 2018 | Frenano Lega e M5s, la manovra non risparmia i partiti di governo - brunoforesi : Sondaggi Politici/ Tecnè, Lega ancora al 31%: 11 punti tra Di Maio e Pd, Forza Italia ‘respira’ sopra il 10% -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Nei giorni scorsi sono arrivate delle bocciature riguardo al Def VIDEO. Da più fronti sono pervenuti giudizi negativi sulla manovra del Governo, che ha conseguentemente influenzato l’opinione dei cittadini. Inizialmente è stata Bankitalia, poi è toccato all’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Quest’ultimo ha reputato troppo ottimistiche le stime sul Pil, con Luigi Di Maio che ha prontamente contrattaccato e dichiarato di essere intenzionato a tirare dritto per la sua strada. Questi recenti avvenimenti hanno così condizionato i, che mostrano gia' qualche scricchiolio per l’asse-M5S a pochi giorni di distanza. A riscontrarli è l’istituto Noto, secondo cui c’è stata una perdita dell’1% per il partito di Matteo Salvini, sceso al 33%, mentre il movimento pentastellato ha lasciato per strada lo 0,5% ed ora si attesta al 27,5%. Nel complesso, le forze ...