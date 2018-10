Smartphone pieghevoli che diventano tablet già nel 2019 | Samsung e Huawei ai nastri di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Immaginate letteralmente di aprire a libro il vostrocosì da trasformarlo in un, per poi richiuderlo e metterlo comodamente in tasca. A partire daltutto questo diventerà realtà grazie ad aziende come, che da tempo stanno lavorando per introdurre sul mercato dispositivi. Le conferme sono arrivate direttamente dai dirigenti, anticipando quella che sarà una vera e propria tendenza del settore per gli anni a venire. Chiariamo subito un aspetto. Allo stato attuale è difficile immaginare unoin grado di ripiegarsi su se stesso. Come sarà possibile realizzare dispositivi del genere? Le strade saranno essenzialmente due: da una parte verranno utilizzate delle vere e proprie cerniere, dall’altra la scocca sarà realizzata con particolari materiali per poter essere piegata. In entrambi i casi il tratto in comune sarà ...