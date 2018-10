Sinistro ad incrociare ed appoggio comodo | ecco i primi due gol di Bolt con la maglia dei

sportfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Doppietta per Usaincon ladei Central Coast Mariners, il giamaicano corre verso il… tesseramento Sono finalmente arrivati igol di Usainnella sua nuova avventura nel calcio, il giamaicano è infatti andato a segno nell’amichevole giocata dai suoi Central Coast Mariners al Campbelltown Stadium, nel sobborgo occidentale di Sydney, contro il Macarthur South West United.adprima epoi, due reti utili per convincere la propria società a tesserarlo in vista dell’inizio della A-League, massima serie del campionato australiano.i video dei due gol: Nice finish frompic.twitter.com/M1f5dAeP6y — Russell Jackson (@rustycj) 12 ottobre 2018 GOALLLLLLL. That’s two goals for Usain. pic.twitter.com/aovRw3dP31 — Sam (@MaroucheSam) 12 ottobre 2018 L'articoloaded...